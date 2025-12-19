نوسازی ۶ اتوبوس فرسوده و خرید ۳ دستگاه جدید در ناوگان اسلامشهر

حسن گلیج، در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله این سازمان، از نوسازی ناوگان، توسعه خدمات حملونقل عمومی، تثبیت ارزانترین نرخ کرایه در استان تهران و صرفهجویی در منابع انسانی خبر داد.
گلیج با اشاره به اقدامات انجامشده در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با حمایت شورای اسلامی شهر و شهردار اسلامشهر، بیش از ۶ دستگاه اتوبوس فرسوده که از رده خارج شده بودند خریداری، نوسازی و مجدداً به چرخه خدمترسانی بازگردانده شد. همچنین سه دستگاه اتوبوس جدید و یک دستگاه میدلباس و مینیباس به ناوگان عمومی شهر افزوده شد.
وی با بیان اینکه خطوط چهارگانه اتوبوسرانی اسلامشهر با نظم و بهرهوری بالاتری نسبت به سالهای گذشته فعال هستند، افزود: پس از شهر تهران، منظمترین خطوط اتوبوسرانی استان تهران متعلق به اسلامشهر است؛ بهگونهای که فعالیت خطوط از حدود ساعت ۴:۳۰ صبح آغاز و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر در ادامه به وضعیت تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶۰ خط تاکسیرانی در سطح شهر و حومه فعال است و حدود ۲ هزار دستگاه تاکسی به شهروندان خدمات ارائه میکنند.
گلیج با تأکید بر پایین بودن نرخ کرایهها در اسلامشهر تصریح کرد: ارزانترین نرخ کرایه حملونقل عمومی در استان تهران متعلق به اسلامشهر است؛ بهطوری که کرایه مسیر اسلامشهر به آزادی ۱۰ هزار تومان بهصورت نقدی و ۹ هزار و ۲۵۰ تومان با کارت بلیت محاسبه میشود که این موضوع نقش مؤثری در کاهش هزینههای سفر شهروندان دارد.
وی افزود: در کنار حفظ نرخ پایین کرایه، حمایت از رانندگان نیز در دستور کار قرار دارد و با ایجاد تعمیرگاه مجهز، پارکینگ رایگان، انبار قطعات یدکی و ارائه خدمات نیمبها و یارانهای به بخش خصوصی، تلاش شده فشار اقتصادی بر رانندگان کاهش یابد.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر با اشاره به حوزه حملونقل برونشهری گفت: با اضافه شدن دو تعاونی جدید، تعداد تعاونیهای فعال به هفت مورد رسیده و در حال حاضر سرویسدهی منظم به بیش از ۲۴ شهر کشور از پایانه برونشهری اسلامشهر انجام میشود.
گلیج همچنین از صرفهجویی ۲۰ تا ۲۵ درصدی در حوزه منابع انسانی خبر داد و خاطرنشان کرد: با عدم جایگزینی نیروهای بازنشسته و مدیریت بهینه نیروی انسانی، منابع مالی سازمان بهصورت هدفمند در بخشهای ضروری هزینه شده است.
وی در پایان با اشاره به رویکرد اقتصاد مقاومتی در بازسازی ناوگان حملونقل عمومی تأکید کرد: بازسازی اتوبوسهای فرسوده بهجای خرید اتوبوسهای جدید، ضمن کاهش هزینهها، امکان تداوم خدمترسانی مؤثر به شهروندان اسلامشهر را برای سالهای آینده فراهم کرده است.
