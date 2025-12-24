انجام ۱۳ هزار و ۷۶۳ مورد پایش دما در استان قم

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این تعداد پایش منجر به صدور دو هزار و ۸۷۲ اخطار به مشترکینی که مصرف آنان غیرمتعارف بوده، شده است.
وی با بیان اینکه این پایشها پیرو ابلاغیه شرکت ملی گاز ایران و با هدف مدیریت مصرف انرژی در کشور صورت میگیرد، تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه تمامی مراکز دولتی، خصوصی، عمومی و تجاری میبایست دمای محیط کار خود را در محدود دمای رفاه یعنی ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد تنظیم کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم اضافه کرد: علاوه بر این، تمامی مراکز یاد شده میبایست در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل، وسایل گرمایشی خود را خاموش کرده و از استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز، باز گذاشتن پنجرهها برای تعدیل دمای هوا و سایر اقداماتی که موجب هدررفت گاز طبیعی میشود، جدا خودداری کنند.
گودرزی با بیان اینکه تخطی از این دستورالعملها اخطار کتبی کارشناسان شرکت گاز را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: در صورت بیتوجهی به این اخطارها، جریان گاز مراکز متخلف به صورت موقت قطع میشود و تاکنون گاز هفت اداره و واحد تجاری و تفریحی قطع شده است.
وی در بخشی دیگری از اظهارات خود با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی، گفت: همه ما باید به یک درک مشترک از شرایط برسیم و این نکته را در نظر داشته باشیم که مصرف غیر بهینه انرژی در کشورمان میتواند تبعات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.
گودرزی در بخش پایانی اظهارات خود از مردم عزیز استان تقاضا کرد تا با صرفهجویی در مصرف گاز طبیعی، کارکنان شرکت گاز را در ادامه خدمترسانی یاری کنند.
نظر شما