حق شناس: سرانه تخت در گیلان نباید از میانگین کشور کمتر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده پرستاری لاکان رشت اظهار کرد: تاریخ گیلان مفتخر به داشتن مفاخری بزرگ در حوزه پزشکی است که مغفول مانده است.

وی گفت: نباید سرانه تخت در گیلان از کشور کمتر باشد زیرا این امکانات جوابگوی حجم جمعیت و ورود مسافران نیست لذا این مسئله ناشی از ضعف عملکرد در چهار دهه گذشته است.

استاندار گیلان تصریح کرد: در ۱۰۰ سال اخیر حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تخت در استان ایجاد شده است اما هم اکنون با افتتاح بیمارستان جنرال یک هزار تخت به سرانه ما افزوده می‌شود.

حق‌شناس افزود: چاپ هر مقاله علمی سبب ارتقای استاد، مجله، دانشگاه و در نهایت استان خواهد شد لذا این مسئله نشان‌دهنده اهمیت دستاوردهای پژوهشی است.

وی خاطرنشان کرد: درسی که از چهره‌های شاخص علمی می‌گیریم سبک زندگی این بزرگان است که الگوبرداری کنیم و راه آنان را ادامه دهیم تا ایران و ایرانی پایدار بماند.