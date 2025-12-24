انعقاد قرارداد ۴ هزار اتوبوس برای تهران در تاریخ بلدیه یک رکورد است

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در یکصد و نود و ششمین پویش امید و افتخار شامل بسته افتتاحیه مناطق ۵، ۸، ۱۰، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ که صبح امروز - چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴- برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین هدفی که شهردار تهران مشخص کرده خدمت به مردم است و باید هر دستگاه و مجموعه‌ای در شهرداری در حد وظایف خود، پیگیری و حل و فصل چالش‌ها و مشکلات مردم را دنبال کند.

وی افزود: در این دوره علاوه بر اینکه هر منطقه ما تبدیل به کارگاه شده است، اقدامات مهم و بزرگی مانند برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی را داشتیم. بیش از ۲۵۰۰ قرارداد اتوبوس برقی که ۵۰۰ مورد آن در حال خدمت هستند منعقد شده است. در هیچ دوره‌ای قرارداد ۴ هزار اتوبوس را در شهر تهران نداشتیم.

فروزنده ادامه داد: در این دوره از مدیریت شهری حدود ۶ میلیون تن آسفالت‌ریزی در معابر شهر داشتیم و سه پروژه مهم بروجردی، یادگار و شوشتری را اجرا و آغاز کردیم.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: در طول عمر مترو، تعداد واگن‌ها حدود ۱۲۸۰ واگن بوده و فقط در این قرارداد جدید برای ۱۰۷۰ واگن قرارداد بسته شده است. علاوه بر این در بحث قطار ملی ۱۸۰ واگن داخلی ساخته خواهد شد.

فروزنده اضافه کرد: امروز با طرح آرمان در بحث تربیت کودکان و نوجوانان کار می‌کنیم. همچنین توجه به تیم‌های ملی ورزشی در رشته‌های مختلف و حمایت از آن‌ها را در این دوره بیش از پیش شاهد هستیم. همچنین اجرای مسابقات قهرمان شهر اجرا می‌شود. علاوه بر این برگزاری رویدادهای مهم ملی مذهبی در این دوره از مواردی است که می‌تواند الگوی سایر شهرها قرار گیرد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران بیان کرد: دفاع در جنگ ۱۲ روزه یک برگ زرین در کشور و انسجام ایجاد شده بین مردم، بی‌نظیر بود. بنابراین باید با حفظ انسجام و کسب رضایت مردم در این مسیر گام برداریم‌. در ایام پساجنگ مشکل ۸۵۰۰ واحد آسیب دیده در شهر برطرف شد. در همین راستا و با همین رویکرد است که شهردار تهران اعلام کرده که شهرداری تهران در بحث معیشت و ساخت و ساز و سایر موارد آماده است که با استفاده از ظرفیت‌های خود به حل مشکلات کمک کند.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از خانواده چند شهید منطقه ۲۱ تجلیل شد.