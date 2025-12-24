حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین کنفرانس ملی و بین المللی تغییرات اقلیمی در دانشگاه سمنان خبر داد و در ادامه بیان داشت: زمان برگزاری این رویداد هفتم دی ماه سال جاری خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه هدف این رویداد بررسی ابعاد مختلف اثرات تغییرات اقلیمی بر سوانح طبیعی و انسان است، افزود: این کنفرانس در ۱۷ محور آماده برگزاری است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان برگزاری این رویداد را به همت جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و با همکاری دانشگاه سمنان اعلام کرد و افزود: برخی از محورهای این کنفرانس شامل خدمات امداد و نجات، سلامت و بهداشت، محیط زیست، اقتصاد و پدافند غیرعامل و فناوری‌های نوین است.

درخشان تصریح کرد: از مزیت برگزاری رویداد مواردی نظیر صدور گواهی باز آموزی برای امدادگران و نجات گران، امتیاز آموزشی برای اساتید دانشگاهی و عضو هیئت علمی، گواهی ضمن خدمت برای کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌های دست اندر کار و چاپ مقالات منتخب در معتبرترین فصلنامه‌های دانشگاهی است.

وی افزود: ثبت تجربیات، درس آموخته‌ها و زیست امدادی برای نخستین بار در قالب این کنفرانس پیش‌بینی شده است و همچنین جدیدترین دستاوردها، فناوری‌ها و تجهیزات تخصصی این حوزه‌ها در معرض دید شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.