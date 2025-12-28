اقدامات عملی هلال احمر استان سمنان برای مقابله با تغییرات اقلیمی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان عصر یکشنبه در نخستین کنفرانس ملی و بین‌المللی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر رخداد حوادث و سوانح» در محل دانشگاه سمنان، اظهار داشت: خشکسالی و کم بارشی از عواقب تغییرات اقلیمی که لازمه آن پیشگیری و آمادگی در برابر بحران است.

وی با تاکید بر اینکه تغییرات اقلیمی مستقیم جان انسان را هدف قرار می‌دهد، افزود: اکنون باید با بهره گیری از دانش و فناوری‌های نوین تاب آوری جامعه را افزایش و این مخاطرات را کاهش داد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از ارسال ۳۰۰ مقاله علمی به دبیرخانه این کنفرانس خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد در این کنفرانس ۱۸ مقاله ارائه شده است.

درخشان از تلاش‌های هلال احمر سمنان برای کاهش این مخاطرات تغییر اقلیمی قدردانی کرد و توضیح داد: آغاز عملیات آبرسانی به ۹ روستا بحرانی استان و کاشت سه میلیون درخت طی سه سال برای کاهش خطرات سیلاب از جمله آنها است.

وی با اشاره به اینکه هدف هلال احمر جلوگیری از مهاجرت و تشدید آسیب‌های اجتماعی ناشی از کم آبی در استان سمنان است، افزود: اقدامات عملی هلال احمر برای مقابله با تغییرات اقلیمی همچنان با قوت ادامه دار است.