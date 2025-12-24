صادقی: ۱۱۷۰ کاروان سلامت هلال احمر به سراسر کشور اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامیرحسین میرمحمد صادقی روز چهارشنبه در آئین گرامیداشت و تکریم از داوطلبان و خیرین در ارومیه با بیان اینکه در قالب این کاروانها ۴ میلیون داوطلب این جمعیت خدمات رسانی کرده اند، افزود: در این مدت ۳۰۶ میلیارد تومان هزینه خدمات دارویی و درمانی شده است.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب ذیل جمعیت هلالاحمر و مشارکت ۶۱۰ هزار نفر در پروژههای مختلف و نقشآفرینی هلالاحمر در شرایط بحرانی، جنگ ۱۲ روزه و حوزههای آموزشی و بهداشتی، گفت: داوطلبان بدون چشمداشت، بخشی از مسئولیت جامعه را برعهده گرفتهاند.
معاون جذب و سازماندهی داوطلبان جمعیت هلالاحمر کشور خاطرنشان کرد: هدفگذاری اصلی جمعیت هلالاحمر در مسیر پیشرو، گسترش فرهنگ داوطلبی و تحقق شعار «هر خانواده، یک داوطلب» است و انتظار میرود با همراهی مردم و خیرین، این مسیر بیش از پیش تقویت شود.
صادقی با بیان اینکه مجموع کمکهای مالی خیران جمعیت هلال احمر کشور در ۸ ماه گذشته با افزایش ۴۰ درصدی به ۳۰۳ میلیارد تومان رسیده است، گفت: این میزان کمک مالی به نسبت سال گذشته از افزایش ۴۰ درصدی برخوردار است.
معاون جذب و سازماندهی داوطلبان جمعیت هلالاحمر کشور افزود: بخش مهمی از این کمکها صرف بستههای معیشتی و کالاهای اساسی برای نیازمندان، کمک به مدرسه سازی، خدمات دارویی و احداث پایگاههای امدادی در مناطق محروم شده است
وی از افزایش تعداد داوطلبان هم خبر داد وخاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳.۵ میلیون داوطلب داریم که طبق فرمان رهبر معظم انقلاب هدف گذاری ما جذب تا ۲۰ میلیون داوطلب است
حمید محبوبی مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی هم در آئین از تشکیل مجمع خیرین هلال احمر استان خبر داد و گفت: فعالیت ۲۳ هزار داوطلب در کنار خیرین میتواند موجب رشد کیفی وکمی خدمات این سازمان باشد.
افشار کبیری مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی هم با بیان اینکه داوطلبان و خیرین دو بال ارزشمند سرمایه انسانی هلال احمر هستند تصریح کرد: کاهش درد و الام و کمک به مردم ناتوان مهمترین مسئولیت اجتماعی هلال احمر است که با کمک خیرین وداوطلبان به نحوه شایستهای این هدف در استان محقق شده است.
