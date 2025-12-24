معرفی سدان ENVOY محصول مشترک بهمن و ایران خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، ویدیوی رسمی سدان «این وی» محصول مشترک گروه بهمن و گروه صنعتی ایران‌خودرو منتشر شد. این خودرو قرار است به زودی به عنوان نخستین خودروی هیبریدی تولید داخل به‌صورت رسمی معرفی شود.

پروژه تولید داخلی سدان این وی حدود دو سال پیش توسط گروه بهمن آغاز شده و در پی خصوصی‌سازی ایران‌خودرو ذیل همکاری‌های راهبردی دو شرکت تعریف شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تولید این وی به شرکت بهمن موتور محدود نمی‌شود و ایران‌خودرو نیز هم زمان تولید این محصول را در خطوط تولید خود در دستور کار قرار داده است.

ایران‌خودرو و گروه بهمن از شعار "با هم قوی‎‌تریم" در برنامه‌های معرفی سدان این وی استفاده کرده‌اند که نشانه همکاری نزدیک این دو خودروساز در تولید این محصول جدید ملی است.

پیش‌بینی می‌شود عرضه رسمی این سدان از سوی هر دو خودروساز از اواخر سال جاری آغاز شود. اگر چه قیمت نهایی این خودرو هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، اما این وی به‌عنوان یک سدان اقتصادی به بازار معرفی خواهد شد.

مشخصات ظاهری این وی

در نمای جلو، نخستین المانی که جلب توجه می‌کند، چراغ‌های جلو با فرم کشیده و نسبتاً عریض هستند. نکته قابل توجه در طراحی این چراغ‌ها، استفاده از گوشه‌های تیز در ساختار کاسه چراغ‌هاست که سبب شده ظاهر آن‌ها اندکی از سادگی مطلق خارج شود و جلوه‌ای متفاوت‌تر نسبت به دیگر بخش‌ها ایجاد کند. در کنار این موضوع، استفاده از خطوط تزئینی کرومی رنگ و همچنین جلو پنجره‌ای با ابعاد بزرگ، باعث شده نمای جلوی این وی تا حدی جذاب‌تر از برخی رقبای هم‌رده به نظر برسد و از یکنواختی فاصله بگیرد.

همچنین خطوط برجسته‌ای که بر روی درها و گلگیرهای جلو و عقب کار شده‌اند، به بدنه خودرو حس استحکام و قدرت بخشیده است. در نمای عقب نیز چراغ‌هایی با فرم کشیده توجه عابران را به خود جلب می‌کند.

از دیگر نکات شاخص طراحی این خودرو در نمای جانبی مشهود است که با طراحی نسبتاً خوب رینگ‌های آلومینیومی فرمی قابل قبول و مدرن به این محصول داده است. یکی از نکات مثبت طراحی این بخش، ابعاد مناسب طولی و ارتفاعی صندوق عقب است که موجب شده زاویه ورود بار به صندوق مناسب و دسترسی به آن آسان‌تر باشد.

مشخصات فنی این وی

در حوزه فنی، سدان این وی در نسخه هیبریدی (HEV) از قدرت موتور ترکیبی ۲۲۲ اسب بخار بهره می‌برد، که این نیرو از ترکیب یک پیشرانه بنزینی ۱۵۰۰ سی‌سی با توان تولید ۹۰ اسب‌بخار قدرت و ۱۲۵ نیوتون‌متر گشتاور و موتور برقی این خودرو ۱۰۰ کیلووات قدرت و ۲۶۰ نیوتون‌متر گشتاور حاصل می‌شود.

بر اساس اطلاعات کاتالوگ، این خودرو قادر است شتاب صفر تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت را در ۳.۵ ثانیه و شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در ۸.۵ ثانیه ثبت کند.

حداکثر سرعت این وی ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت اعلام شده و توانایی عبور از شیب تا ۴۴ درصد نیز در مشخصات آن درج شده است. نیروی محرکه از طریق گیربکس DHT به محور جلو منتقل می‌شود و خودرو به فرمان برقی از نوع EPS مجهز است. تایرهای مورد استفاده ۲۰۵/۵۵R۱۶ با رینگ آلومینیومی هستند و سیستم ترمز شامل دیسکی خنک‌شونده در جلو و دیسکی در عقب می‌شود.

ابعاد بدنه شامل طول ۴۵۷۵ میلی‌متر، عرض ۱۷۵۰ میلی‌متر و ارتفاع ۱۵۲۵ میلی‌متر بوده و فاصله بین دو محور ۲۶۰۰ میلی‌متر است. وزن خالص خودرو ۱۳۲۰ کیلوگرم، ظرفیت باک سوخت ۴۵ لیتر، سطح آلایندگی یورو ۵ و مصرف سوخت ترکیبی بر اساس استاندارد NEDC برابر با ۴.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر عنوان شده است.

امکانات ایمنی و رفاهی این وی

در بخش ایمنی، سدان این وی به مجموعه‌ای کامل از تجهیزات ایمنی فعال و غیرفعال مجهز شده است. از جمله این تجهیزات می‌توان به سیستم ترمز ضد قفل (ABS)، توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)، سیستم کمکی ترمز (BAS)، ترمز پارک برقی (EPB)، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) و سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی (HAC) اشاره کرد.

این خودرو همچنین به کروز کنترل، سیستم پایش فشار باد تایرها (TPMS)، سنسور پارک و دوربین دنده عقب به همراه دوربین دید ۳۶۰ درجه مجهز است که نقش مهمی در افزایش ایمنی و سهولت رانندگی ایفا می‌کنند. چراغ‌های جلو دارای قابلیت روشنایی خودکار و تنظیم ارتفاع بوده و وجود مه‌شکن عقب، چراغ روشنایی روز (DRL) و چراغ‌های راهنمای LED در طراحی آن لحاظ شده است.

سیستم ضد سرقت الکترونیکی (Immobilizer)، کیسه‌هوای راننده و سرنشین جلو، قابلیت نصب صندلی کودک ISOFIX، کمربندهای ایمنی جلو مجهز به محدودکننده نیرو و هشدار نبستن کمربند (SBR) از دیگر امکانات ایمنی این سدان محسوب می‌شوند. همچنین چراغ‌های خوشامدگویی آینه‌های جانبی و قابلیتFollow Me Home نیز در فهرست تجهیزات ایمنی و روشنایی خودرو دیده می‌شود.

در بخش امکانات رفاهی، این وی سطح مناسبی از تجهیزات را ارائه می‌دهد. صندلی راننده به‌صورت برقی با قابلیت تنظیم در شش جهت و صندلی سرنشین جلو با تنظیم دستی در چهار جهت طراحی شده و هر دو از روکش ترکیبی چرم و پارچه بهره می‌برند.

فرمان خودرو با قابلیت تنظیم در دو جهت، به کلیدهای کنترلی سیستم صوتی و مولتی‌مدیا مجهز است. سیستم صوتی شامل چهار بلندگو و دو توییتر بوده و برای تأمین نیازهای ارتباطی سرنشینان، خروجی ۱۲ ولت و پورت‌های USB از نوع Type A و Type C در نظر گرفته شده است.

نمایشگر لمسی ۱۰ اینچی سیستم مولتی‌مدیا با پشتیبانی از بلوتوث، WiFi و قابلیت اتصال Apple CarPlay و Android Auto در این خودرو ارائه می‌شود. از دیگر امکانات رفاهی می‌توان به تعویض دنده الکترونیکی، استارت دکمه‌ای، سانروف مجهز به سیستم ضد گیرکردن (Anti-Pinch)، آینه‌های جانبی برقی جمع‌شونده با گرم‌کن، صفحه کیلومتر دیجیتال ۷ اینچی، بالابر شیشه راننده به‌صورت تک‌لمسی، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، آینه آرایش آفتابگیر، ریموت هوشمند با قابلیت جست‌وجوی خودرو، قفل شدن خودکار درها پس از حرکت، کلید قفل مرکزی داخل کابین، زیرآرنجی جلو و چراغ‌های خوشامدگویی آینه‌های جانبی اشاره کرد.