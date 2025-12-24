کاظمی: توزیع شیر در مدارس ابتدایی تهران انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص توزیع شیر در مدارس، گفت: تاکنون شیر در تمامی استان‌ها و در مدارس توزیع شده و در تهران نیز در مدارس ابتدایی دولتی این کار صورت می‌گیرد.

وی‌افزود: اگر موردی باشد که این هم اتفاق نمی‌افتد خود شخصاً پیگیر آن خواهم بود.

کاظمی در پاسخ به پرسشی در رابطه با شبکه شاد، خاطر نشان کرد سه و نیم میلیون دانشجو در روزهای گذشته در یک روز از این سامانه استفاده کرده و در کلاس درس خود حاضر شدند، لذا ما تمامی امکانات را به کار گرفته‌ایم تا این سامانه را ارتقا دهیم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: آموزش مجازی را از سال‌ها قبل دنبال می‌کردیم و برنامه آن روشن بوده، تقسیم بندی آن روشن است و ساعت ارائه آن توسط معلمین مشخص و همه چیز آن مشخص است.