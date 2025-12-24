به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر از ۲۷ هزار واحد حمایتی ۲۰ هزار واحد آن به صورت انبوه سازی است، گفت: حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن تا پایان سال به اتمام می‌رسد و ۶ هزار واحد نیز سال آینده تکمیل خواهد شد. مسکن از بخش های بسیار مهم در کشور بوده که ساماندهی آن همواره در اولویت بوده است.

وی یادآور شد: طی سال های گذشته سیاست مسکن با اجرای مسکن مهر کلید خورد، سپس قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ مصوب و برای اجرا به استان ها به مدت چهار سال ابلاغ شد.

شاهین فر افزود: در بازه زمانی تعریف شده، سهم استان زنجان برای احداث مسکن حدود ۶۸ هزار واحد اعلام شد که از این تعداد حدود ۱۲ هزار واحد خودمالکی بود که در حال حاضر ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با تاکید بر اینکه ۹ هزار واحد هم در قالب بافت فرسوده بوده و با ۳۱ درصد پیشرفت در حال اجراست، گفت: ۲۰ هزار واحد هم در قالب واحدهای روستایی با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی اجرایی شده است.

شاهین فر افزود: همچنین متقاضیانی که در روستاها تمایل به ساخت مسکن به صورت خود مالکی داشته باشند می توانند در قالب نوسازی و ساخت مسکن اقدام کنند.

وی با یادآوری اینکه ۲۷ هزار واحد مسکن حمایتی هم در استان زنجان در حال اجراست، گفت: خوشبختانه از برنامه ریزی هدفگذاری شده ۷۰ درصد کار به انجام رسیده است.