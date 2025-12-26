ذبیحیان: ۱۱۶۵ داوطلب زنجانی در آزمون ورود به حرفه ساختمان شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ذبیحیان با بیان اینکه آزمون ورود به حرفه ساختمان در استان با شرکت یک هزار و ۱۶۵ نفر در ۲۲ رشته صلاحیت شامل مهندسان، کاردانها و معماران تجربی برگزار شد، افزود :۲۰ درصد شرکتکنندگان در این دوره از آزمون را بانوان و ۸۰ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
وی اضافه کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان برای برگزاری منظم و شفاف آزمونهای حرفهای و رعایت تمامی دستورالعملهای ملی و استانداردهای کیفیت در فرآیند آزمون اهتمام جدی دارد.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: آزمون ورود به حرفه ساختمان همزمان با سراسر کشور در دانشگاه زنجان در روزهای چهارم و پنجم دی سال جاری در دانشگاه زنجان با استقبال شرکت کنندگان برگزار شد.
وی یادآور شد: طی سال گذشته با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان برای ۲ هزار و ۸۱۱ نفر پروانه اشتغال حقیقی و حقوقی مهندسی، کاردانی و معماران تجربی صادر، تمدید و یا ارتقا داده شده است.
ذبیجیان با بیان اینکه این پروانهها شامل ۱۶ نوع مجوز در حوزه ساختمان است، اظهار کرد: زمینه اشتغال جدید برای ۲۱۹ نفر از مهندسان در سال ۱۴۰۳ با صدور پروانه اشتغال فراهم شد.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان، خاطر نشان کرد: صدور پروانههای اشتغال در زمینه و صلاحیتهای مختلف در ۱۸ عنوان صورت میگیرد و پروانه شخص حقیقی در هفت رشته ساختمانی شامل عمران، معماری، مکانیک، برق، ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری و در صلاحیتهای نظارت، طراحی، محاسبه و اجرا صادر میشود.
