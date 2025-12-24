میزان نفت تحویلی وزارت نفت به تولید کنندگان قیر ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس لایحه بودجه یال ۱۴۰۵ سهم منابع حاصل از اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی از متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب در داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و یا افزایش واحد می‌نمایند برای اصلاح و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب روستایی نسبت به منابع حاصله ۱۰ درصد عنوان شده که با مصوبه سال گذشته تفاوتی ندارد.

بر اساس لایحه بودجه یال ۱۴۰۵ معادل ریالی میزان نفت تحویلی وزارت نفت به پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی در سال ۱۴۰۵ بابت دریافت مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) مانند مصوبه سال ۱۴۰۴ همان ۲۵ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

بر اساس لایحه بودجه یال ۱۴۰۵ سهم وزارت راه و شهرسازی از مواد اولیه قیر وکیوم باتوم دریافتی در سال ۱۴۰۵ همانند مصوبه سال گذشته ۴۹ درصد عنوان شده است.

بر اساس لایحه بودجه یال ۱۴۰۵ سهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مواد اولیه قیر وکیوم باتوم دریافتی در سال ۱۴۰۵ مانند مصوبه پارسال ۲۰ درصد عنوان شده است.

بر اساس لایحه بودجه یال ۱۴۰۵ سهم وزارت آموزش و پرورش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (از مواد اولیه قیر) وکیوم باتوم دریافتی در سال ۱۴۰۵ مانند سال گذشته ۵ درصد است.

بر اساس لایحه بودجه یال ۱۴۰۵ سهم وزارت کشور سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور (از مواد اولیه قیر) وکیوم باتوم دریافتی در سال ۱۴۰۵ بدون تغییر با مصوبه ۱۴۰۴ نیز ۵ درصد درنظر گرفته شده است.

بر اساس لایحه بودجه یال ۱۴۰۵ سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از مواد اولیه قیر وکیوم باتوم دریافتی در سال ۱۴۰۵ بدون تغییر با سال گذشته یک درصد عنوان شده است.

بر اساس لایحه بودجه یال ۱۴۰۵ سهم بسیج سازندگی از مواد اولیه قیر وکیوم باتوم دریافتی در سال ۱۴۰۵ همانند مصوبه سال گذشته ۸ درصد در نظر گرفته شده است.