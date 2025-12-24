نصیری: باند کلاهبرداری تلفنی و دستگیری ۲۲ متهم زن در قم منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وصول دو فقره پرونده کلاهبرداری تلفنی به پلیس آگاهی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت، بررسیها نشان داد اعضای این باند با ارسال پیامکهایی تحت عنوان خرید کالا یا بن تخفیف و تماس از شمارههای ثابت با کد استان مربوطه، شهروندان را فریب داده و با وعده شرکت در قرعهکشی و دریافت جوایز ارزنده، مبالغی را به حسابهای اعلامی واریز میکردند و در بسیاری موارد کالای خریداری شده یا ارسال نمیشد و یا ارزش آن بسیار کمتر از وجه پرداختی بود.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: اعضای این باند پس از جلب اعتماد مالباختگان، با مانورهای متقلبانه مدعی میشدند که فرد، برنده خودرو و یا برنده کمک هزینه خرید مسکن و وجه نقد شده و برای دریافت جوایز باید مبالغی را به کارتهای بانکی اعلامی واریز کند و پس از انتقال وجه، هیچگونه پاسخگویی از سوی متهمان صورت نمیگرفت.
نصیری تصریح کرد: در ادامه با تلاش شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی تیمهای پلیس آگاهی طی سه ماه، محل فعالیت این باند در یکی از مجتمعهای استانهای همجوار شناسایی شد، مأموران با اخذ نیابت قضائی وارد عمل شده و تمامی ۲۲ متهم زن را حین فعالیت مجرمانه دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در جریان عملیات، سرکرده باند برای فرار از قانون مبلغ ۴ میلیارد ریال وجه نقد به عنوان رشوه پیشنهاد داد که این مبلغ توقیف و صورتجلسه آن به پرونده پیوست شد، تحقیقات تکمیلی در خصوص سایر ابعاد این پرونده ادامه دارد و پلیس آگاهی با جدیت با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد خواهد کرد.
