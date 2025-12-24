به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضازاده ظهر چهارشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، از پیگیری مستمر موضوعات معیشتی مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، خبر داد و اظهار کرد: بر اساس جمعبندیهای انجامشده و تصمیمات اتخاذ شده، برنامههایی در دستور کار قرار گرفته است که هدف آنها کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر و بهبود تدریجی وضعیت معیشتی مردم است.
وی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی افزود: پیگیری اجرای دقیق مصوبات و اطمینان از اثرگذاری آنها بر زندگی مردم، بهویژه طبقات کمدرآمد جامعه، از محورهای اصلی فعالیتها و مطالبات نمایندگان مجلس به شمار میرود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: حمایت از اقشار کم برخوردار و توجه به مطالبات معیشتی مردم، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند تصمیمات کارشناسی و نظارت مستمر است و مجلس این مسیر را با جدیت دنبال میکند.
در پایان، رضازاده با تأکید بر پیگیریهای ویژه، مستمر و اولویتدار خود در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این اقدامات و همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی، زمینه بهبود شرایط زندگی و ارتقای رفاه عمومی، بهویژه برای اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر، هرچه سریعتر فراهم شود.
وی همچنین بر اهمیت توجه ویژه به مشکلات معیشتی این قشر تأکید کرد.
نظر شما