۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

رضازاده:ارتقای معیشت اقشار کم‌درآمد در اولویت مجلس است

رضازاده:ارتقای معیشت اقشار کم‌درآمد در اولویت مجلس است

اردبیل-نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ارتقای معیشت اقشار کم‌درآمد در اولویت مجلس است.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضازاده ظهر چهارشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، از پیگیری مستمر موضوعات معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، خبر داد و اظهار کرد: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده و تصمیمات اتخاذ شده، برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته است که هدف آن‌ها کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر و بهبود تدریجی وضعیت معیشتی مردم است.

وی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی افزود: پیگیری اجرای دقیق مصوبات و اطمینان از اثرگذاری آن‌ها بر زندگی مردم، به‌ویژه طبقات کم‌درآمد جامعه، از محورهای اصلی فعالیت‌ها و مطالبات نمایندگان مجلس به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: حمایت از اقشار کم برخوردار و توجه به مطالبات معیشتی مردم، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند تصمیمات کارشناسی و نظارت مستمر است و مجلس این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.

در پایان، رضازاده با تأکید بر پیگیری‌های ویژه، مستمر و اولویت‌دار خود در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این اقدامات و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی، زمینه بهبود شرایط زندگی و ارتقای رفاه عمومی، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، هرچه سریع‌تر فراهم شود.

وی همچنین بر اهمیت توجه ویژه به مشکلات معیشتی این قشر تأکید کرد.

