لزوم تقویت نقش اجتماعی زنان برای توسعه متوازن

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی در نشست کارگروه امور بانوان اردبیل، با تأکید بر نقش مؤثر زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی، گفت: نگاه عملگرایانه بانوان، سلامت و پیشرفت مدیریت را تضمین می‌کند و دقت و پیشرفت کاری، نتیجه به‌کارگیری مدیران توانمند زن است.



وی با اشاره به توجه دولت چهاردهم به جایگاه زنان، افزود: استاندار اردبیل نیز بر بهره‌گیری از نقش تأثیرگذار بانوان در بخش‌های مختلف برای پیشرفت استان تأکید دارد.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از نشانه‌های مهم جامعه برشمرد و گفت: تغییر نگرش‌ها باید در راستای ارتقای این شاخص باشد تا توسعه متوازن تحقق یابد.



وی نقش کلیدی زنان در استحکام خانواده را یادآور شد و بیان کرد: پایداری خانواده‌ها به زنان وابسته است و آنان باید هم در حراست از خانواده و هم در ایفای نقش اجتماعی مؤثر باشند.



امامی با اشاره به تغییر برخی نگرش‌ها در سال‌های اخیر، افزود: انتقال ارزش‌های مثبت دینی، هویتی و ملی به نسل جدید، مسئولیتی مهم برای مادران در خانواده‌هاست.



وی در پایان با بیان ضرورت صیانت از خانواده و تربیت نسل آینده، گفت: آسیب‌های اجتماعی موجود، لزوم تقویت همدلی و روحیه یاری‌گری در جامعه را بیش از پیش آشکار می‌کند.