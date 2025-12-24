لزوم تقویت نقش اجتماعی زنان برای توسعه متوازن

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی در نشست کارگروه امور بانوان اردبیل، با تأکید بر نقش مؤثر زنان در عرصههای مدیریتی و اجتماعی، گفت: نگاه عملگرایانه بانوان، سلامت و پیشرفت مدیریت را تضمین میکند و دقت و پیشرفت کاری، نتیجه بهکارگیری مدیران توانمند زن است.
وی با اشاره به توجه دولت چهاردهم به جایگاه زنان، افزود: استاندار اردبیل نیز بر بهرهگیری از نقش تأثیرگذار بانوان در بخشهای مختلف برای پیشرفت استان تأکید دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی را از نشانههای مهم جامعه برشمرد و گفت: تغییر نگرشها باید در راستای ارتقای این شاخص باشد تا توسعه متوازن تحقق یابد.
وی نقش کلیدی زنان در استحکام خانواده را یادآور شد و بیان کرد: پایداری خانوادهها به زنان وابسته است و آنان باید هم در حراست از خانواده و هم در ایفای نقش اجتماعی مؤثر باشند.
امامی با اشاره به تغییر برخی نگرشها در سالهای اخیر، افزود: انتقال ارزشهای مثبت دینی، هویتی و ملی به نسل جدید، مسئولیتی مهم برای مادران در خانوادههاست.
وی در پایان با بیان ضرورت صیانت از خانواده و تربیت نسل آینده، گفت: آسیبهای اجتماعی موجود، لزوم تقویت همدلی و روحیه یاریگری در جامعه را بیش از پیش آشکار میکند.
اردبیل- معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل گفت: نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده و انتقال ارزشها به نسل آینده تاثیر بسزایی دارد.
