به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی عصر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان با اشاره به کاهش محسوس ذخایر آبی، اظهار کرد: متأسفانه ذخایر منابع آبی شهرستان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و پیشبینیهای هواشناسی نیز حاکی از سال آبی کمبارش است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری باغداران و بهرهبرداران بخش کشاورزی با برنامههای ابلاغی الگوی کشت افزود: مدیریت منابع آب شهرستان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی برنامه جامع الگوی کشت را تدوین کرده و بهزودی به اطلاع اهالی خواهد رسید.
فرماندار مشگینشهر با بیان اینکه کشاورزان باید ضمن رعایت الگوی کشت، در مصرف آب صرفهجویی کنند، اظهار داشت: در صورت تخلف کشاورزان، باغداران و شالیکاران و رعایتنکردن الگوی کشت ارائهشده، دستگاههای دولتی در قبال ضرر و زیان وارده جوابگو نخواهند بود.
شهرام خلیلی، مدیر منابع آب شهرستان مشگینشهر نیز در این جلسه از تشدید برخورد با برداشتهای غیرمجاز آبهای زیرزمینی و کنترل همزمان برق و آب چاههای مجاز خبر داد و افزود: عملیات مسدودسازی چاههای غیرمجاز با همکاری دستگاه قضائی و عوامل انتظامی ادامه دارد.
وی با ابراز نگرانی از نشست قابلتوجه دشت مشگینشهر در سالهای اخیر، تصریح کرد: همکاری مسئولان، مردم، دهیاران و شوراهای اسلامی برای مقابله با برداشت غیرمجاز آبهای زیرزمینی بیشازپیش ضروری است.
مشگین شهر- فرماندار مشگینشهر گفت: با توجه به وضعیت نامناسب ذخایر آبهای زیرزمینی و پیشبینی سال کمبارش، رعایت الگوی کشت و صرفهجویی ضروری است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی عصر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان با اشاره به کاهش محسوس ذخایر آبی، اظهار کرد: متأسفانه ذخایر منابع آبی شهرستان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و پیشبینیهای هواشناسی نیز حاکی از سال آبی کمبارش است.
نظر شما