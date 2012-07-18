توقیف 114دستگاه وسیله نقلیه متخلف/ دستگیری کلاهبردار سکه تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعباس غلامزاده در این رابطه اظهار داشت: ماموران کلانتری 12 شهرستان دورود، با همکاری یگانهای تابعه این فرماندهی به اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده سطح شهر پرداختند.

وی ادامه داد: در این راستا با هماهنگی مقام قضایی، تعداد 44 دستگاه موتورسیکلت و 5 دستگاه خودرو سواری متخلف، به همراه رانندگان آنان به جرم ایجاد مزاحمت توقیف و دستگیر شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در بررسیهای معموله مشخص شد یکدستگاه از موتور سیکلتهای توقیفی، سرقتی بوده است.

سرهنگ غلامزاده افزود: ماموران یگان امداد و کلانتری و پاسگاههای انتظامی شهرستان خرم آباد نیز طی دو روز گذشته تعداد 35 دستگاه موتورسیکلت و 30 دستگاه خودرو متخلف را توقیف و 50 نفر معتاد تابلو را دستگیرکردند.

وی اظهارداشت: همچنین در اجرای طرح کنترل نظارتی بر واحدهای صنفی، ماموران اماکن عمومی اطلاعات و امنیت شهرستان کوهدشت، تعداد چهار واحد صنفی متخلف را پلمپ و علاوه بر 39 مورد اخطار پلمپ، 15مورد تعهد کتبی نیز اخذ شد.

سرهنگ غلامزاده یادآور شد: ماموران مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان همچنین در پی مطلع شدن از اینکه شخصی در پوشش مغازه سیگار فروشی در امر توزیع و فروش قرص متادون فعالیت دارد، پس از بررسی خبر و در اجرای حکم یکماهه دادستان خرم آباد، در بازرسی مغازه متهم تعدادی قرص متادون کشف و ضبط و نامبرده را دستگیرکردند.

دستگیری کلاهبردار سکه تقلبی در ازنا

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا لرستان از دستگیری یکنفر کلاهبردار سکه تقلبی و کشف 1800 قطعه سکه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ غلامعلی جودکی در این رابطه گفت: شخصی ساکن تهران با در دست داشتن مرجوعه ای از دادسرای ازنا به ماموران آگاهی ازنا مراجعه و عنوان کرد که در نزدیکی شهرک المهدی، مبلغ 15میلیون تومان از طریق فروش سکه های تقلبی، از بنده کلاهبرداری شده که در این راستا ماموران انتظامی بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی در ادامه اظهار داشت: ماموران با انجام تحقیقات و کارهای اطلاعاتی، متهم را شناسایی و دستگیر و تعداد 1800 عدد سکه تقلبی از وی کشف و ضبط کردند.

سرهنگ جودکی افزود: متهم به پلیس آگاهی انتقال و مورد شناسایی مالباخته قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا در پایان گفت: در این رابطه مبلغ کلاهبرداری شده به مالباخته مسترد و متهم به همراه پرونده متشکله، تحویل دادسرای ازنا شد.