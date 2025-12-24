صدور خودکار گواهی انحصار وراثت و شناسنامه نوزاد بدون مراجعه حضوری

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدابخشی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه سازمان ثبت‌احوال در ماه‌های اخیر گام‌های مهمی در جهت تسهیل و تسریع خدمات برداشته است، اظهار داشت: در راستای کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان شهروندان، سامانه‌های جدیدی راه‌اندازی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به سامانه صدور گواهی انحصار وراثت اشاره کرد.

وی افزود: تا پیش از این، گواهی انحصار وراثت توسط قوه قضائیه و با طی مراحل زمان‌بر مانند تشکیل جلسه رسیدگی و نشر آگهی صادر می‌شد، اما از سوم مردادماه امسال، این فرآیند به سازمان ثبت‌احوال واگذار شده و به‌صورت الکترونیکی و خودکار انجام می‌شود.

خدابخشی تصریح کرد: برای متوفیان پس از تاریخ مذکور، گواهی انحصار وراثت بدون نیاز به درخواست و به‌صورت سیستمی صادر می‌شود و وراث می‌توانند از طریق سامانه‌های سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir و ابلاغ به نشانی verasat.adliran.ir گواهی خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در مواردی که تاریخ فوت پیش از سوم مرداد باشد، وراث باید از طریق همین سامانه‌ها درخواست خود را ثبت کنند و سازمان ثبت‌احوال ظرف ۲۰ روز گواهی را صادر و به‌صورت الکترونیکی ارسال خواهد کرد.

معاون ثبت‌احوال استان با اشاره به امنیت بالای این گواهی‌ها گفت: تمامی گواهی‌ها دارای کد یکتای GSB هستند که امکان جعل را به صفر می‌رساند و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند اصالت آن را به‌صورت برخط بررسی کنند.

وی همچنین به امکان اعتراض به گواهی صادرشده اشاره کرد و افزود: در صورت وجود اعتراض از سوی وراث، ظرف ۱۰ روز امکان ثبت اعتراض وجود دارد و در صورت تأیید، گواهی جدید صادر و به‌صورت سیستمی برای دستگاه‌های مرتبط ارسال خواهد شد.

خدابخشی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲ هزار گواهی انحصار وراثت در استان و نزدیک به ۳۰۰ هزار گواهی در سطح کشور صادر شده است، این اقدام را گامی مؤثر در کاهش بار کاری قوه قضائیه دانست.

وی در ادامه از راه‌اندازی خدمت صدور شناسنامه نوزاد بدون مراجعه والدین خبر داد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، پس از تولد نوزاد در بیمارستان، یک کد رهگیری برای والدین ارسال می‌شود. والدین می‌توانند با ورود به سامانه سهیم، احراز هویت شده، نام فرزند را انتخاب و شناسنامه را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.

به گفته وی، گواهی ولادت نیز به‌صورت الکترونیکی صادر و شناسنامه از طریق پست به درب منزل ارسال می‌شود.

خدابخشی در پایان با اشاره به حذف کپی مدارک هویتی در دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از سامانه هُدا، اصالت‌سنجی از طریق تطبیق شماره تلفن همراه، چهره‌نگاری و امضای الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیازی به ارائه کپی مدارک نیست.