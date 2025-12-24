  1. استانها
  2. قزوین
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

قاتل خاموش مرد جوان را به کام مرگ کشاند

قزوین- فرمانده انتظامی قزوین گفت: مردی جوان بر اثر گاز گرفتگی در شهر اقبالیه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز لامعی بیان داشت: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گازگرفتگی متصدی یک مغازه در شهر اقبالیه، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی جوان که داخل مغازه خود در حال استراحت کنار بخاری گازی بوده بر اثر انتشار گاز منواکسید کربن دچار گازگرفتگی شده و فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با اشاره به انتقال جسد به پزشکی قانونی، از شهروندان خواست؛ در سیستم‌های گرمایشی، اصول ایمنی استفاده از این وسایل را مورد توجه قرار دهند تا هیچ گاه شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

