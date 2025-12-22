مرگ مرد ۳۵ ساله در سقز بر اثر گازگرفتگی با مونوکسیدکربن

بابک هدائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه علوم پزشکی کردستان گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز CO در منطقه صاحب از توابع شهرستان سقز دریافت کرد که بلافاصله پایگاه اورژانس سقز به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، مردی ۳۵ ساله را که بر اثر استنشاق دود ناشی از اگزوز خودرو در پارکینگ منزل مسکونی دچار مسمومیت شدید شده بود، تحت اقدامات اولیه درمانی قرار داده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمارستان منتقل کردند، اما متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، این فرد جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان با تأکید بر خطرات جدی گاز مونوکسیدکربن گفت: این گاز بی‌بو و بی‌رنگ بوده و به‌ویژه در فضاهای بسته و بدون تهویه مناسب، می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به مسمومیت شدید و حتی مرگ شود.

هدائی از شهروندان خواست از روشن کردن خودرو در پارکینگ‌های بسته یا فاقد تهویه استاندارد خودداری کنند و افزود: نصب دتکتورهای هشداردهنده مونوکسیدکربن، بررسی منظم وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی است.

وی با اشاره به آمادگی شبانه‌روزی نیروهای اورژانس در سطح استان خاطرنشان کرد: پایگاه‌های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، حتی در مناطق دورافتاده، با تجهیزات مناسب و نیروهای مجرب، همواره در خط مقدم امدادرسانی قرار دارند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان ضمن تسلیت به خانواده متوفی، تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان، نقش مؤثری در کاهش حوادث ناگوار ناشی از گازگرفتگی دارد و می‌تواند جان بسیاری از هم‌استانی‌ها را نجات دهد.