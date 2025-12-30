خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ۹ دی ۱۳۸۸ را باید نقطه عطف بصیرت و روشن‌بینی ملت همیشه در صحنه بدانیم که با خیزشی خودجوش و آتش به اختیار در پرتو اعتقاد عمیق به انقلاب و اسلام، آگاهانه به صحنه آمدند و بار دیگر و این بار در مقابل دیدگان دشمنان و بدخواهان با ولایت تجدید میثاق کردند. ۹ دی ۱۳۸۸ نه یک تاریخ بلکه امتداد حرکت ملت ایران برای به ثمر نشستن انقلاب بود که این بصیرت انقلابی ملت ایران بعد از ۱۶ سال همچنان زنده است و به فضل الهی تا قیام مهدی موعود (عج) و عصر ظهور پابرجا خواهد ماند.

با نگاهی به آیات و روایات و مرور تاریخ انبیا و ائمه اطهار (ع) به خوبی متوجه اهمیت آگاهی و بصیرت و روشن‌بینی امت اسلامی در برابر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دشمن خواهیم شد، دشمنی که در جنگ ترکیبی به دنبال فتنه‌پراکنی، شبهه‌آفرینی، ایجاد فضای غبارآلود و متزلزل ساختن ایمان و اراده مردم و چه بسا مسئولان است تا بتواند به اهداف شیطانی خود دست یابد. در چنین شرایطی عقلانیت حکم می‌کند که همه افراد جامعه اسلامی برای افزایش سطح بصیرت خود تلاش کنند تا آگاهانه را سره را از ناسره و حق را از باطل تشخیص دهند و در مسیر حق با باطل مبارزه کنند.

نهم دی‌ماه بهانه‌ای شد تا در گفتگو با تعدادی از کارشناسان سیاسی و دینی در استان چهارمحال و بختیاری با مفهوم، ضرورت و راهکارهای کسب بصیرت آشنا شویم.

ملت ایران همیشه سمت درست تاریخ را انتخاب کردند

احمدرضا بسیج رئیس بسیج اساتید استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی و روز بصیرت و میثاق با ولایت با اشاره به ضرورت بصیرت برای هر انسانی، اظهار کرد: خیلی مهم است که تک‌تک افراد جامعه از هر قشر و با هر عقیده‌ای دوست و دشمن ملت و کشور را بشناسند و بدانند در فتنه‌های متعدد و متکثری که دشمنان و بدخواهان ایجاد کردند، چه وظیفه‌ای دارند.

رئیس بسیج اساتید استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جنگ‌های تحمیلی هشت ساله و ۱۲ روزه از مصادیق فتنه‌افکنی دشمن علیه اسلام و انقلاب اسلامی ایران بوده است، ادامه داد: دشمنان با تمام قوا تلاش داشتند علاوه بر جنگ نظامی، جنگ روانی نیز راه اندازند و ملت ایران را ناامید و سرخورده کنند اما مردم ما در بزنگاه‌های مهم تاریخی در پرتو بصیرت و هوشیاری همواره در سمت درست ایستادند و اتحاد و وحدت را بر تردید و تشتت ارجح دانستند.

عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بصیرت در هر برهه و مقطع و در عصر حاضر لازم و ضروری است، بیان کرد: ما هر چه اوج بگیریم و بالاتر برویم احتمال سقوط و شدت آسیب نیز بیشتر می‌شود و بصیرت مانع سقوط خواهد بود.

بسیج افزود: اکنون در مسیر حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی و مقدمه‌سازی برای ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) هستیم لذا باید مراقب باشیم و این مسیر سخت و دشوار را با صبوری و تحمل بیشتر و البته با بصیرت و آگاهی طی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه امروز در این مسیر پرخطر مسئولیت مسئولان و کارگزاران نیز بیش از گذشته است، گفت: کسانی که توان مدیریت ندارند باید خودشان کنار بروند.

بسیج در پایان گفت: همچنین مسئولان باید به گفتگو با مردم و بیان حقایق بپردازند و این جز مجهز بودن به بصیرت و شناخت عمیق از این موقعیت حساس حاصل نمی‌شود.

مصادیق تاریخی عاقبت بخیری انسان‌ها در پرتو بصیرت

ایوب زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت بصیرت و شناخت عمیق در رفتار و اعمال، اظهار کرد: داشتن شناخت عمیق توانایی درک حقایق و تشخیص حق از باطل را در انسان تقویت می‌کند و بصیرت، چراغ راه انسان در غبار شبهه‌ها و فتنه‌ها است.

مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه یاران بی‌بصیرت امام حسن مجتبی (س) ایشان را در مبارزه با معاویه تنها گذاشتند، ادامه داد: خودخواهی و غفلت خواص جامعه و بی‌بصیرتی و غفلت آنان نسبت به جایگاه امامت و ولایت باعث شد تا شایعه‌سازی‌ها و جنگ روانی معاویه در نهایت باعث شهادت امام (ع) شود.

زمانی با تصریح اینکه بصیرت و معرفت در قیام حضرت سیدالشهدا (ع) جایگاه والایی دارد، گفت: امام حسین (ع) با داشتن یاران بصیر و پا در رکاب نهضت حسینی (ع) را رقم زدند که جلوه‌های زیبایی این شناخت و بصیرت قوی را در تک‌تک یاران ایشان و در رأس همه، حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) می‌بینیم که لقب «نافِذَ البَصیرَةِ» به ایشان داده بودند یعنی کسی که در قله بصیرت و معرفت قرار دارد.

فرمانده اسبق سپاه شهرستان شهرکرد با یادآوری اینکه مردم ایران در بزنگاه‌ها بصیرت خودشان را ثابت کردند، توضیح داد: همین بصیرت و هوشیاری مردم ایران است که در برهه‌های مختلف و مقاطعی که لازم بود، به صحنه آمدند و همواره در سمت درست تاریخ ایستادند که به فضل الهی این راه روشن را تداوم خواهند بخشید.

بصیرت مردم چهارمحال و بختیاری در فتنه سال ۸۸

زمانی با تأکید بر اینکه مردم همواره بصیر و بینا هستند، بیان کرد: ملت ایران در همه صحنه‌ها، در تمام دولت‌ها و در تمام شرایط سخت از آزمون بصیرت سربلند بیرون آمدند و ثابت کردند که پشتیبان انقلاب و ولایت فقیه هستند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، افزود: با وجود همه مشکلات اما مردم در برابر دشمن متحد و منسجم هستند همچنان که در هشت سال دفاع مقدس و نیز در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه دشمن صهیونی این را ثابت کردند.

زمانی با بیان اینکه مسئولان مراقب باشند دیوار اعتماد مردم فرو نریزد، اظهار کرد: تجربه کار با دانشجویان نشان می‌دهد که جوانان امروز اگر اقناع شوند، یقین بدانید برای هویت و اصالت خودشان و دفاع از میهن اسلامی و اسلام و انقلاب در برابر دشمنان و بدخواهان این سرزمین، ذره‌ای تردید به خود راه نخواهند داد.

فرمانده پیشکسوت دفاع مقدس یادآور شد: مردم چهارمحال و بختیاری یک روز زودتر از کل کشور در هشتم دی‌ماه سال ۸۸ به خیابان‌ها آمدند و امیدواریم همه ما در این مشکلات اقتصادی نیز که یک امتحان الهی است، سربلند بیرون بیاییم.

مفهوم‌یابی بصیرت در معارف قرآنی و روایی

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به ریشه قرآنی بصیرت پرداخت و با اشاره به اینکه بصیرت یک هدیه آسمانی و یکی از مهم‌ترین پیام‌های قرآن برای انسان است، اظهار کرد: انسان بصیر حقایق و باطن اشیا را دیده و بر اساس آن زمینه تشخیص حق از باطل، انتخاب راه درست از غلط برایش فراهم می‌شود.

کارشناس مسائل دینی در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در قرآن کریم مشتقات ریشه «بصر» ۱۴۸ بار، واژه «بصیرت» دو بار و واژه «ابصار» یا «الابصار» نیز ۱۷ مرتبه تکرار شده است، ادامه داد: بصیرت در معارف اسلامی به معنی قوه و نیرو یا بینشی است که انسان به کمک آن حقیقت را تشخیص دهد و واقعیت را آن‌گونه که هست درک کند.

زمانی یادآور شد: اهمیت بصیرت، روشن‌بینی و درک درست از شرایط و فضای حاکم این است که قرآن کریم یکی از ویژگی‌های پیامبر (ص) و پیروانشان را داشتن بینش صحیح در رفتارها و کردارها می‌داند و از جمله در سوره مبارکه یوسف اشاره دارد که رسول خدا در اوج بصیرت و آگاهی، انسان‌ها را به سوی حق دعوت کرده و آنانی این دعوت را می‌پذیرند که دارای بصیرت و یقین باشند.

وی با بیان اینکه بصیرت عامل دشمن‌شناسی است، توضیح داد: یکی از مهم‌ترین وظایف مسلمانان شناخت دشمنان و راه‌های مقابله با مکر و فتنه‌های آنان است، چرا که اگر انسان درباره دشمن شناخت الزم نداشته باشد چه بسا برای رهایی از او به دشمن دیگری پناه ببرد که در نهایت موجب سرگردانی و شکست خواهد شد لذا ضرورت دارد هر انسانی به مرور زمان و با دریافت‌های خود از محیط اطرافش و با تفکر و جستجو در امور، به بصیرت و روشن‌بینی از شرایط جبهه حق و باطل دست یابد.

بصیرت چگونه کسب می‌شود؟

زمانی با استناد به منویات مقام معظم رهبری درباره بصیرت، گفت: ایشان به زیبایی مفهوم بصیرت را بیان کرده‌اند: «بصیرت قطب‌نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است، به گونه‌ای که اگر کسی این قطب‌نما را نداشته باشد و نقشه‌خوانی را بلد نباشد ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن ببیند. اگر بصیرت نباشد انسان حتی با نیت خوب ممکن است گمراه شود و در راه بد قدم بگذارد».

کارشناس مسائل دینی راه‌های کسب بصیرت از دیدگاه معارف اسلامی را یادآور شد و افزود: یکی از راه‌های کسب بصیرت، یاد و ذکر خداوند است که در همه حال بر احوال ما بینا و شنواست، همچنان که امیرالمومنین (ع) فرمودند: «اَلذِّکرُ هِدایةُ العُقولِ وَ تَبْصِرَةُ النَّفُوسِ» یعنی یاد خدا مایه هدایت خردها و بصیرت جان‌هاست.

زمانی انس و الفت از قرآن کریم و بهره‌مندی از نور آیات را عامل بصیرت‌افزایی دانست و ادامه داد: در این خصوص به حدیثی از پیامبر (ص) اکتفا می‌کنیم که فرمودند: خدایا! دیده بصیرت مرا به کتابت روشن کن و به وسیله آن سینه‌ام را فراخ گردان و دلم را با آن شاد ساز و زبانم را به آن باز و گویا کن، بدنم را در راه آن به کار گیر و در این زمینه نیرویم بخش، زیرا که هیچ حرکت و قدرتی جز به وسیله تو نیست.

وی تصریح کرد: ایمان به انبیای الهی و نیز ولایت‌پذیری موجب نورانیت دل و بصیرت انسان می‌شود که امیرالمومنین (ع) در حدیثی در این خصوص فرمودند: کسی که ایمان به پیامبران و اوصیای گذشته و به کتاب‌های آسمانی و انبیا داشته باشد و به خدا و پیامبر او محمد (ص) ایمان بیاورد و به ولایت من اقرار کند، پس صاحب بصیرت در شب و روز (گذشته و حال) شده است.

زمانی در پایان گفت: شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امروز بسیار پیچیده شده و معاندان حق و حقیقت تلاش دارند تا اهل دین را فریب دهند و آنان را از هویت و اصالت خود دور کنند، در فضای مبهم و غبارآلود کنونی داشتن بصیرت کامل در پرتو مطالعه و تحقیق و هوشمندی در همه حرکت‌ها و موضع‌گیری‌ها لازم است تا دچار خطا نشویم و به بیراهه نرویم.