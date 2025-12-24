به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ عصر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت ۹ دی و هفته بصیرت در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه یوم الله ۹ دی یادآور حضور میلیونی مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب و نظام است، اظهار کرد: مردم نشان دادند هر جا حضور پیدا کنند، بحرانها و تهدیدها به فرصت تبدیل میشود همچنان که در حماسه دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز جلوههای حضور مردم را مشاهده کردیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه میزان مشارکت و نقش ادارات در برنامههای مناسبتی باید رصد و آسیبشناسی شود، ادامه داد: باید بین اداراتی که وظایف خود را به نحو احسن انجام میدهند و اداراتی که بیتفاوت هستند، تفاوت قائل باشیم و ارزیابی جدی صورت گیرد. همچنین موارد و تذکرات لازم در حضور نماینده ولی فقیه و استاندار به مدیران یادآوری شود.
ارژنگ بیان کرد: بنا نیست تمرکز برنامهها فقط معطوف به مرکز استان باشد بلکه برای سراسر استان باید برنامه داشته باشیم و همه گروهها دخیل در این برنامهها باشند.
وی با تصریح اینکه انصافاً مردم در بصیرت از ما جلوتر هستند، افزود: از دانشگاهیان انتظار میرود که در فضای دانشگاهها به سمت برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و تبیین و روشنگری بروند. ضمن اینکه پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری، انسجام اجتماعی و حفظ اتحاد مقدس نیز مدنظر مسئولان دانشگاهها قرار گیرد.
ارژنگ با تأکید بر اینکه برنامههای هفته بصیرت باید مردمی باشد، بیان کرد: از اصناف و بازاریان انتظار میرود که خاصه در شرایط معیشتی کنونی، در میدان باشند و چه بسا برنامههایی با محوریت بازار و بازاریان طراحی و اجرا شود چرا که حضور آنها در برنامههای هفته بصیرت قطعاً اثربخش خواهد بود.
وی یادآور شد: جا دارد سایر اصناف و اقشار جامعه همچون ورزشکاران، نیروهای هلال احمر و … نیز در صورت راهبری صحیح نهادهای مربوط در برنامههای مناسبتی حضور و مشارکت بیشتری داشته باشند. نکته مهم این است که بتوانیم همه اقشار جامعه حتی قشر خاکستری را نیز با این برنامهها همراه کنیم.
ارژنگ بر فضاسازی فرهنگی و رسانهای استان با همراهی نهادهای مربوط تأکید و اظهار کرد: اگرچه فضای آموزشی خاصه مدارس در این ایام درگیر امتحانات هستند اما لازم است از ظرفیت نوجوانان و جوانان در این هفته در مساجد استفاده شود تا شاهد برنامههای باشکوه باشیم.
نظر شما