به گزارش خبرنگار مهر، با حکم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت «سید مصطفی موسوی کرچایی» به عنوان سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان منصوب شد.

رضا انصاری، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حکم موسوی را امضا کرده است.

در حکم صادره آمده است: نظر به سوابق جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان" منصوب می‌گردید.

وی، فوق لیسانس مهندسی صنایع است که سوابقی از جمله مدیرعاملی شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، معاون برنامه ریزی سازمان صمت و معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های مازندران و.. را در کارنامه کاری خود دارد.

همچنین از خدمات و زحمات «محمد رضا باقری پاریجان» طی دوران مسئولیت به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان، قدردانی شد.