محسن زاده:۲۷ هزار کیلومتر باندراه در استان مرکزی برفروبی شد

روحاله محسنزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هشدارهای قبلی بارش برف، ۴۲۰ نیروی راهداری در قالب ۶۰ اکیپ در آمادهباش کامل قرار گرفتند.
وی افزود: با تلاش بیوقفه راهداران تمامی جادههای اصلی و شریانی استان باز و تردد روان در آن برقرار است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی با اشاره به اقدامات گسترده تیمهای عملیاتی در چهار روز گذشته، عنوان کرد: بیش از ۲۷ هزار کیلومتر باند در این مدت برفروبی و برای ارتقای ایمنی عبور و مرور، ۶ هزار تن شن و نمک در محورهای این استان مصرف شده است.
محسنزاده تاکید کرد: اکیپهای راهداری همچنان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در جادهها، به سرعت وارد عمل شوند.
وی تاکید کرد: انتظار است شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر نیز، همراه داشتن زنجیرچرخ را فراموش نکنند و رعایت مقررات ایمنی را مدنظر ویژه قرار دهند.
نظر شما