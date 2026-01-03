https://mehrnews.com/x3b4cs ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰ کد خبر 6711257 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰ برفروبی محورهای «ساوه - همدان» و راههای روستایی بخش نوبران ساوه- در این ویدئو برفروبی محورهای «ساوه - همدان» و راههای روستایی بخش نوبران را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد خبر 6711257 کپی شد مطالب مرتبط تلاش راهداران برای برفروبی و برقراری تردد در محور خمین - الیگودرز برفروبی و تعریض شانه جاده در بانه توسط راهداران برفروبی گردنه نقرهکمر در محور تفرش - فراهان برف و کولاک شدید جاده آشتیان_ورسان برفروبی جاده خمین - الیگودرز (گردنه قره کهریز) برچسبها برفروبی ساوه راه روستایی
