کاتز و نتانیاهو علیه ایران چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: نیروی هوایی توان اتخاذ تصمیمات سخت و جسورانه برای هدف قرار دادن دشمنان ما در هر مکانی را دارد.

وی ادعا کرد: آنچه قبل از هفتم اکتبر رخ داد تکرار نخواهد شد و اجازه تهدیدها علیه اسرائیل را نخواهیم داد. در راستای ملزم کردن دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله اقدام خواهیم کرد. نهادهای امنیتی تحولات ایران را به دقت زیر نظر دارند و من نمی توانم بیشتر از این توضیح دهم. تصمیم بی سابقه ای با هدف قرار دادن توان راهبردی ایران اتخاذ کردیم و نیروی هوایی ما نقش مهمی در این دستاورد داشت.

وی ادعا کرد: بر خلع سلاح حماس اصرار داریم.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن تاکید بر اشغالگری در سوریه گفت: ما از ارتفاعات جبل الشیخ خارج نخواهیم شد.

او ادعا کرد: بیشتر فرماندهان یمنی را هدف قرار داده ایم و به حوثی ها اجازه تجهیز و بازسازی توان خود را نخواهیم داد.

از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: چهره خاورمیانه را تغییر دادیم. دستاوردهای زیادی داشتیم که تاثیرات منطقه ای و بین المللی به همراه خواهد داشت. سلاح‌هایی که ما توسعه دادیم اکنون از آسمان اروپا محافظت می‌کنند.

وی ادعا کرد: دشمنان ما در صورت حمله به ما تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد. ما به لطف خلبانان و جنگنده های بارزی که در اختیار داریم، از برتری هوایی برخورداریم. ما توانستیم دو خطر از جانب ایران را خنثی کنیم؛ تهدید هسته‌ای و تهدید موشک‌های بالستیک.

نتانیاهو در ادامه مدعی شد که حماس توافق آتش بس و طرح بیست بندی ترامپ را نقض کرده است.

او ادعا کرد: امروز شاهد حمله دیگری از جانب حماس بودیم و آنها قصد خلع سلاح ندارند.