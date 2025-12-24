به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری غروب چهارشنبه در سومین جلسه شورای پیشگیری وقوع جرم استان سمنان در محل دادگستری با تاکید بر اینکه جرم پیامدهای گسترده خانوادگی، اجتماعی و معنوی به همراه دارد، ابراز داشت: این آثار در بسیاری موارد تا آخر عمر برای فرد باقی می‌ماند.

وی هزینه‌های ناشی از وقوع جرم را بسیار سنگین دانست و افزود: همین موضوع اهمیت تمرکز بر پیشگیری را مشخص می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه پیشگیری باید قبل وقوع جرم رخ دهد، ابراز داشت: یکی از موارد این پیشگیری پیرامون دانش آموزان و حمایت از افراد بازمانده تحصیل است.

اکبری تحصیل را حق قانونی همه دانش آموزان برشمرد و تصریح کرد: ممانعت از تحصیل دانش آموزان مصداق جرم است.

وی افزود: از دادستان شهرستان‌های استان سمنان درخواست می‌شود تا نسبت به شناسایی و تعقیب قانونی افرادی که مانع تحصیل می‌شوند، اقدام کنند.