به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر چهارشنبه در سومین جلسه قرارگاه مقابله با سرقت استان، با اشاره به تشدید مشکلات ترافیکی به‌ویژه در مرکز استان، اظهار کرد: ترافیک امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تبدیل شده و لازم است همه دستگاه‌ها به‌صورت عملیاتی برای کاهش آن پای کار بیایند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی افزود: حل معضل ترافیک، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است و بدون همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها، دستیابی به نتیجه مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود.

استاندار کردستان احداث پارکینگ‌های طبقاتی را به‌عنوان راهکار بلندمدت و صدور مجوز استفاده از محوطه دستگاه‌های دولتی برای پارک خودروها را به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت برشمرد و گفت: اجرای این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر ایفا کند.

لهونی همچنین ساماندهی دستفروشان و وانت‌های میوه‌فروشی را از دیگر محورهای مهم در روان‌سازی ترافیک دانست و تصریح کرد: این ساماندهی باید با رویکرد حمایتی و همراهی انجام شود تا ضمن حفظ معیشت این قشر، نظم و انضباط ترافیکی شهر نیز تأمین شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات، خاطرنشان کرد: تأمین آرامش و رضایت شهروندان اولویت مدیریت استان است و تحقق این مهم، مستلزم همکاری، هماهنگی و تعهد همه دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.