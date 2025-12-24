  1. استانها
  2. کردستان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

لهونی: هیچ دستگاهی حق شانه خالی‌کردن از مسئولیت ترافیک شهری را ندارد

سنندج- استاندار کردستان گفت: رفع معضل ترافیک نیازمند ورود هماهنگ و مسئولانه دستگاه‌های اجرایی است و هیچ نهادی نمی‌تواند خود را از این مسئولیت کنار بکشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر چهارشنبه در سومین جلسه قرارگاه مقابله با سرقت استان، با اشاره به تشدید مشکلات ترافیکی به‌ویژه در مرکز استان، اظهار کرد: ترافیک امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تبدیل شده و لازم است همه دستگاه‌ها به‌صورت عملیاتی برای کاهش آن پای کار بیایند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی افزود: حل معضل ترافیک، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است و بدون همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها، دستیابی به نتیجه مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود.

استاندار کردستان احداث پارکینگ‌های طبقاتی را به‌عنوان راهکار بلندمدت و صدور مجوز استفاده از محوطه دستگاه‌های دولتی برای پارک خودروها را به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت برشمرد و گفت: اجرای این اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر ایفا کند.

لهونی همچنین ساماندهی دستفروشان و وانت‌های میوه‌فروشی را از دیگر محورهای مهم در روان‌سازی ترافیک دانست و تصریح کرد: این ساماندهی باید با رویکرد حمایتی و همراهی انجام شود تا ضمن حفظ معیشت این قشر، نظم و انضباط ترافیکی شهر نیز تأمین شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات، خاطرنشان کرد: تأمین آرامش و رضایت شهروندان اولویت مدیریت استان است و تحقق این مهم، مستلزم همکاری، هماهنگی و تعهد همه دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

