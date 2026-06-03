به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام با اشاره به ظرفیتهای موجود در این فرودگاه اظهار کرد: این فرودگاه از گذشته در حوزه حملونقل بار فعال بوده و با برنامهریزیهای انجامشده، زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای آن در بخش جابهجایی مسافر نیز فراهم خواهد شد.
وی افزود: با هماهنگیهای صورتگرفته، راهاندازی پروازهای برنامهای مسافری از فرودگاه پیام به مقاصد مختلف کشور در دستور کار قرار دارد. این اقدام میتواند بخشی از نیازهای مردم استان البرز در حوزه حملونقل هوایی را تأمین کرده و به توسعه خدمات هوانوردی در منطقه کمک کند.
نخستین پارک علم و فناوری هوایی کشور در منطقه ویژه پیام
در ادامه این بازدید، تفاهمنامه همکاری میان سازمان هواپیمایی کشوری و منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام با هدف ایجاد و توسعه نخستین پارک علم و فناوری هوایی و فضایی کشور به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین در زمینه مطالعه، طراحی، ایجاد، راهاندازی، توسعه و بهرهبرداری از نخستین پارک علم و فناوری هوایی و فضایی کشور همکاری خواهند کرد؛ اقدامی که میتواند نقش مؤثری در توسعه فناوریهای نوین حمایت از شرکتهای دانشبنیان در صنعت هوانوردی و فضایی کشور ایفا کند.
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