ثبت سه اثر طبیعی استان قزوین در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مهدوی با اشاره به ویژگی‌های آثار ثبت شده اظهار کرد: یکی از پرونده‌ها مربوط به مجموعه چنارهای امامزاده روستای شهرستان سفلی در منطقه الموت غربی است که بیشترین قدمت آنها در حدود ۳۰۰ سال است.



سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: پرونده دیگر مربوط به چنار کهنسال روستای هیر در منطقه الموت غربی با قدمت حدود ۲۵۰ سال و آخرین پرونده نیز مربوط به چنار کهنسال امامزاده شمس کلایه در منطقه الموت شرقی است که حدود ۵۵۰ سال قدمت دارد.

مهدوی با بیان اینکه این آثار نزد فرهنگ عامه و مردم دارای احترام هستند خاطرنشان کرد: این درختان متعلق به ملک روستا هستند و طبق قوانین ثبت با حفظ حقوق مالک تحت حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده و هرگونه دخل و تصرف در عرصه و حریم آنان جرم محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با ثبت این ۳ اثر تعداد آثار طبیعی استان که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند به ۷۱ اثر افزایش یافت.