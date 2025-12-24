جنوب کرمان میزبان چهارمین جشنواره ملی فضای مجازی «آیات» شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره فضای مجازی «آیات» جنوب کرمان اظهار داشت: این جشنواره در سه بخش موشن گرافی، پادکست و عکسنوشته برگزار خواهد شد و هنرمندان میتوانند آثار خود را تا اوایل اسفندماه به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند آئین افتتاحیه جشنواره نیز هجدهم اسفندماه برگزار میشود.
وی با اشاره به محورهای جشنواره افزود: موضوعات جشنواره در حوزه قرآن و عترت تعریف شده و شامل آیات قرآن کریم در زمینههای اخلاقی، اجتماعی، عبادی، علمی و معرفتی است.
حسینی افزود: همچنین در بخش آیات اخلاقی، موضوعاتی همچون صداقت، عدالت و احسان به صورت مصداقی در فراخوان گنجانده شده و چنانچه اثری با محتوای قرآنی خارج از مصادیق اعلامشده نیز تولید شود قطعاً مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در فرآیند داوری از داوران تخصصی محتوایی استفاده خواهد شد تا ارتباط آثار با موضوعات قرآن و عترت بهصورت دقیق بررسی شود، تصریح کرد: همچنین آیات امیدبخش، آرامشآفرین، رحمت الهی، مغفرت، بشارت به مؤمنان، آیات علمی و معرفتی در حوزه تفکر و تدبر، آیات عبادی شامل نماز، روزه، حج و دعا و نیز آیات اجتماعی با محورهایی چون همبستگی، تعاون و مسئولیتپذیری مورد توجه خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: در بخش عترت سیره پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله، نهجالبلاغه، سیره امام حسین (ع) و سایر ائمه اطهار (ع)، آموزههای تربیتی، علمی و اجتماعی اهلبیت (ع) و همچنین احادیث و روایات معتبر، از محورهای اصلی جشنواره بهشمار میرود. همچنین موضوع سبک زندگی اسلامی با تمرکز بر خانواده، جوانان و جامعه در جشنواره دیده شده است.
وی از دو بخش ویژه جشنواره شامل موضوع پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و نهجالبلاغه یاد کرد و گفت: نهجالبلاغه سرشار از مفاهیم عمیق اجتماعی، تربیتی و اخلاقی است و این جشنواره فرصتی فراهم میکند تا هنرمندان با بهرهگیری از حکمتها، پندها و خطبههای آن، آثار فاخر تولید و ارائه کنند.
حسینی، هدف اصلی جشنواره را انتقال مفاهیم قرآن و عترت به نسل جوان و نوجوان و همچنین تولید محتوای فاخر و اثرگذار در فضای مجازی دانست و بیان کرد: فضای مجازی امروز بخش قابلتوجهی از وقت جامعه را به خود اختصاص داده و این جشنوارهها تلاش میکنند خوراک فکری و معنوی سالم و اثرگذار را در این بستر فراهم کنند.
وی ضمن قدردانی از همکاران و عوامل اجرایی جشنواره گفت: تمام تلاش ما بر این است که با همت مجموعه فرهنگی جنوب کرمان، جشنوارهای درخور شأن قرآن و عترت علیهمالسلام در جنوب کشور برگزار شود و از همه بزرگوارانی که در این مسیر همراهی میکنند، صمیمانه تشکر میکنم.
