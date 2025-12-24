به گزارش خبرنگار مهر، در شامگاه چهارشنبه همزمان با هفته پژوهش و فناوری، طی مراسمی با حضور زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهی، از ۹ محصول فناورانه دانشگاه شیراز رونمایی شد.

در این آئین، پنج محصول متعلق به هسته‌های نوآور مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی و چهار محصول از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شیراز معرفی شد. این محصولات حاصل فعالیت‌های نوآورانه و تکیه بر دانش بومی در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور هستند.

همچنین از هم‌بنیان‌گذاران هسته‌های نوآور و مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های علوم انسانی، سلامت دیجیتال، هوش مصنوعی، تجهیزات صنعتی، کشاورزی و فناوری زبان تقدیر به‌عمل آمد.

گفتنی است دانشگاه شیراز با دارا بودن یک مرکز رشد، دو مرکز نوآوری تخصصی، دو شتاب‌دهنده و بیش از ۸۰ شرکت و هسته فناور، از قطب‌های فعال نوآوری و فناوری کشور به‌شمار می‌رود و این رویداد را در راستای تبدیل علم به ثروت و تقویت بنیان‌های اقتصاد دانش‌بنیان برگزار کرده است.