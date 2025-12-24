بهروزآذر: مرز دانشگاه و جامعه باید برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، شامگاه چهارشنبه در مراسم اعطای نخستین جایزه «بانوی علم ایران» که در دانشگاه شیراز برگزار شد، با اشاره به تحول تاریخی نهاد دانشگاه گفت: اگر دانشگاه نسل اول محل آموزش، نسل دوم کانون پژوهش و نسل سوم عرصه کارآفرینی بود، امروز در آستانه استقرار دانشگاه نسل چهارم قرار داریم؛ دانشگاهی مسئله‌محور، هوشمند و اثرگذار.

وی افزود: دانشگاه نسل چهارم تنها تولیدکننده دانش نیست، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و نوآوری‌های میان‌رشته‌ای، مستقیماً در حل مسائل پیچیده کشور، توسعه پایدار و سیاست‌گذاری علمی نقش‌آفرینی می‌کند و مرز میان دانشگاه و جامعه را کمرنگ می‌سازد.

بهروزآذر با اشاره به نگاه عملی دولت چهاردهم به این رویکرد تصریح کرد: این نگاه صرفاً یک شعار نیست و امروز می‌بینیم که برای حل مسئله مهمی مانند آب، بیش از ۷۰ استاد و متخصص دانشگاهی در کنار رئیس‌جمهور و هیئت دولت حضور یافته‌اند تا با شناسایی دقیق مسئله و بررسی راهکارها، مؤثرترین مسیر اجرایی انتخاب شود.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش محوری پژوهشگران اظهار کرد: در دانشگاه نسل چهارم، پژوهشگر صرفاً تولیدکننده مقاله نیست، بلکه تحلیلگر مسئله، طراح راه‌حل و پیونددهنده علم و عمل است و پیشرفت علمی، استقلال فناورانه و اقتدار ملی بدون تلاش خلاقانه پژوهشگران امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تجلیل از پژوهشگران و برگزاری آئین اعطای جایزه بانوی علم ایران را اقدامی راهبردی دانست و افزود: این برنامه صرفاً نمادین نیست، بلکه نشان‌دهنده باور دولت به مشارکت همه اندیشمندان کشور، فارغ از تمرکزگرایی و پایتخت‌نشینی، در حل مسائل ملی است.

بهروزآذر با اشاره به وضعیت زنان در عرصه علم و فناوری گفت: امروز بیش از ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند، اما تنها ۱۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان توسط زنان اداره می‌شود و فقط ۳۵ درصد از دختران فارغ‌التحصیل وارد بازار کار می‌شوند؛ در حالی که ۲۴ درصد اختراعات کشور توسط زنان ثبت شده که بالاتر از میانگین جهانی است.

وی این آمار را نشانه مغفول ماندن ظرفیت زنان دانست و تأکید کرد: معرفی الگوهای موفق زن در عرصه علم و پژوهش، به‌ویژه برای نسل نوجوان و دانش‌آموزان، ضرورتی جدی است تا بدانند آموخته‌های علمی چگونه می‌تواند گره‌ای از زندگی فردی و مسائل کشور باز کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از دانشگاه شیراز و برگزارکنندگان این مراسم گفت: جامعه علمی کشور یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ایران است و با خرد جمعی، خلاقیت و نوآوری پژوهشگران، می‌توان بسیاری از مسائل پیچیده کشور را حل کرد.