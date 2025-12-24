  1. استانها
  2. فارس
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده وارد شیراز شد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده وارد شیراز شد

شیراز_ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای شرکت در برنامه روز پژوهش و اهدای جایزه بانوی علم ایران وارد فرودگاه شیراز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، عصر چهارشنبه با استقبال حجت‌اله رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس وارد در فرودگاه شهید آیت‌الله دستغیب وارد شیراز شد.

شرکت در ویژه برنامه روز پژوهش و اهدای جایزه بانوی علم ایران، بازدید از مؤسسه بانوان همیاران مسیر سبز، دیدار با دختران و زنان نخبه و مشاوران اموربانوان در دستگاه‌های اجرایی، نشست با اعضای هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز و بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های بانوان فارس از دیگر برنامه‌های معاون رئیس جمهور در سفر به استان فارس خواهد بود.

کد خبر 6700990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها