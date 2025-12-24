معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده وارد شیراز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، عصر چهارشنبه با استقبال حجت‌اله رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس وارد در فرودگاه شهید آیت‌الله دستغیب وارد شیراز شد.

شرکت در ویژه برنامه روز پژوهش و اهدای جایزه بانوی علم ایران، بازدید از مؤسسه بانوان همیاران مسیر سبز، دیدار با دختران و زنان نخبه و مشاوران اموربانوان در دستگاه‌های اجرایی، نشست با اعضای هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز و بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های بانوان فارس از دیگر برنامه‌های معاون رئیس جمهور در سفر به استان فارس خواهد بود.