به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس تخصصی بررسی حقوقی ابعاد بین‌المللی جنایات گروه‌های تروریستی با رویکرد حمایت از قربانیان تروریسم صبح سه‌شنبه در حرم شاهچراغ (ع) به واکاوی ابعاد سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای پدیده تروریسم پرداخت و بر لزوم حمایت از قربانیان و ارائه راهکارهایی برای بازگشت فریب‌خوردگان تأکید کرد.

علیرضا بیابان نورد، مدیر گروه علوم سیاسی و بین‌الملل دانشگاه آزاد شیراز و دبیر علمی این نشست گفت: این رویداد، پیش‌نشست همایش بین‌المللی قربانیان ترور است که قرار است در بهمن‌ماه امسال در شیراز برگزار شود.

وی هدف از برگزاری این پیش‌نشست را حمایت از برگزاری همایش اصلی عنوان کرد و افزود: این نشست با همکاری مشترک حرم مطهر شاهچراغ (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و انجمن بین‌المللی حمایت از قربانیان ترور برپا شده است.

مدیر گروه علوم سیاسی و بین‌الملل دانشگاه آزاد شیراز افزود: این نشست در دو پنل تخصصی سیاسی و حقوقی برگزار شد که سخنرانان ویژه‌ای در آن‌ها به ایراد سخنرانی پرداختند.

بیان نورد گفت: محورهای اصلی مورد بحث در این نشست، شامل بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی تروریسم در عرصه بین‌المللی، بررسی ابعاد رسانه‌ای مرتبط با قربانیان ترور و همچنین شنیدن اظهارات دو خانواده‌ای بود که خود قربانی گروه‌های تروریستی نظیر کومله و منافقین بوده‌اند و توانسته‌اند از این گروه‌ها جدا شوند.

دبیر علمی نشست تأکید کرد: هدف اصلی انجمن بین‌المللی قربانی ترور، حمایت از خانواده‌هایی است که متحمل آسیب ترور شده‌اند. امیدواریم که نتایج این نشست‌ها بتواند به حمایت عملی از قربانیان ترور در سطح بین‌المللی کمک کرده و همچنین اشخاصی که فریب خورده‌اند، با آگاهی از ابعاد مختلف تروریسم، به دامان وطن بازگردند.