به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر ظهر پنجشنبه در جلسه هم‌اندیشی با زنان نخبه استان فارس، بر نقش کلیدی زنان در مسیر توسعه کشور تأکید کرد و گفت: تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دولت چهاردهم بدون همکاری هم‌زمان زنان و مردان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به رویکرد دولت در بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های اجتماعی افزود: استفاده از توان زنان، جوانان و اقوام از محورهای جدی برنامه‌های ریاست‌جمهوری است و تاکنون ۲۱ انتصاب در حوزه بانوان در سطح ملی انجام شده که نشان‌دهنده اعتماد دولت به توان مدیریتی زنان است.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر شایستگی‌های اثبات‌شده زنان در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی باید فارغ از نگاه‌های اجتماعی و صرفاً با هدف گره‌گشایی و حل مسائل کشور صورت گیرد.

بهروز آذر با ارائه آماری از حضور زنان در مدیریت‌های میانی و عالی کشور گفت: در حال حاضر ۲۳ فرماندار زن در کشور فعالیت می‌کنند و بیش از هفت هزار بانو نیز در مسئولیت بخشداری مشغول به کار هستند که همه این دستاوردها حاصل تربیت‌یافتگان انقلاب اسلامی ایران است.

زنان، صدای نیمی از جامعه و نماینده گروه‌های خاموش

وی با بیان اینکه زنان به واسطه حضور فعال در جامعه، صدای نیمی از جمعیت کشور هستند، تصریح کرد: بانوان علاوه بر این، صدای کودکان و سالمندان نیز به شمار می‌روند و به دلیل روحیه حساس و نگاه دقیق‌تر، در مواجهه با مسائل اجتماعی از دیدی تیزبینانه برخوردارند.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در همه حوزه‌ها افزود: زنان می‌توانند در حل مسائل کلان، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سازمان‌ها و نهادهای اجرایی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند و در همین راستا تلاش شده است زنان فعال در دستگاه‌های اجرایی به پنج ویژگی اثرگذار مدیریتی دست یابند.

بهروز آذر با اشاره به مسئولیت اجتماعی زنان دارای جایگاه مدیریتی خاطرنشان کرد: هر زنی که مسئولیتی در جامعه بر عهده دارد، به نوعی مسئول پیگیری و حل مشکلات تمامی زنان جامعه نیز هست.

برنامه‌های دولت برای خانواده، جمعیت و اشتغال زنان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های مرتبط با جوانی جمعیت گفت: کشور با مسائل جدی در این حوزه مواجه است و به همین دلیل طرح‌های ویژه‌ای برای حمایت از خانواده، زنان و فرزندآوری در نظر گرفته شده است.

معاون رئیس‌جمهور از طراحی برنامه توسعه مهارت‌های حرفه‌ای بانوان خبر داد و افزود: این برنامه با همکاری تمامی وزارتخانه‌ها اجرایی خواهد شد تا زمینه توانمندسازی پایدار زنان در کشور فراهم شود.

بهروز آذر همچنین از اختصاص ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد اشتغال زنان مناطق محروم و زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: زنان می‌توانند نقش ویژه‌ای در توسعه بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در قالب کسب‌وکارهای خانگی و کوچک‌مقیاس در حوزه‌هایی مانند گردشگری ایفا کنند.