به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشاریفر شامگاه چهارشنبه در مراسم اعطای نخستین جایزه بانوی علم ایران در شیراز، با قدردانی از حضور معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در این مراسم گفت: خانم بهروز آذر با وجود برگزاری جلسه هیئت دولت، بلافاصله پس از پایان آن در شیراز حضور یافتند که این حضور برای جامعه دانشگاهی ارزشمند و افتخارآمیز است.
وی با اشاره به برگزاری هفته پژوهش افزود: در این هفته، مراسمهای متعددی برای تقدیر از پژوهشگران برگزار شد و استان فارس به عنوان استان نمونه پژوهشی کشور انتخاب شد. امروز نیز در دانشگاه شیراز، بخشی از دستاوردهای علمی پژوهشگران از جمله مقالات و افتخارات پژوهشی ارائه شد.
رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه انتظارات جامعه از دانشگاهها بسیار گسترده است، تصریح کرد: دانشگاهها مسئول ارتقای علمی کشور، حل آسیبهای اجتماعی، پاسخ به نیازهای جامعه و تربیت نیروهای آیندهساز هستند، اما تحقق این مسئولیتها بدون حمایتهای بیرونی امکانپذیر نیست.
افشاریفر با اشاره به شرایط دشوار معیشتی اعضای هیئت علمی گفت: اساتید دانشگاهها در سختترین شرایط با تعهد و انگیزه بالا در حوزه آموزش و پژوهش فعالیت میکنند و انتظار میرود حمایتهای جدیتری از سوی هیئت دولت و دستگاههای مسئول صورت گیرد.
وی در پایان از پژوهشگران و دستاندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد و افزود: دانشگاه شیراز با تکیه بر ظرفیت علمی موجود، آمادگی دارد نقش مؤثرتری در حل مسائل کشور ایفا کند.
