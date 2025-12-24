  1. استانها
  2. فارس
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

دانشگاه بدون حمایت دولت نمی‌تواند بار مسائل کشور را پیش ببرد

شیراز-رئیس دانشگاه شیراز گفت:دانشگاه‌ها مأموریت‌های سنگینی درحوزه ارتقای علمی، حل آسیب‌های اجتماعی و تربیت نیروهای خلاق بر عهده دارند، اما تحقق این اهداف بدون حمایت جدی دولت امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشاری‌فر شامگاه چهارشنبه در مراسم اعطای نخستین جایزه بانوی علم ایران در شیراز، با قدردانی از حضور معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در این مراسم گفت: خانم بهروز آذر با وجود برگزاری جلسه هیئت دولت، بلافاصله پس از پایان آن در شیراز حضور یافتند که این حضور برای جامعه دانشگاهی ارزشمند و افتخارآمیز است.

وی با اشاره به برگزاری هفته پژوهش افزود: در این هفته، مراسم‌های متعددی برای تقدیر از پژوهشگران برگزار شد و استان فارس به عنوان استان نمونه پژوهشی کشور انتخاب شد. امروز نیز در دانشگاه شیراز، بخشی از دستاوردهای علمی پژوهشگران از جمله مقالات و افتخارات پژوهشی ارائه شد.

رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه انتظارات جامعه از دانشگاه‌ها بسیار گسترده است، تصریح کرد: دانشگاه‌ها مسئول ارتقای علمی کشور، حل آسیب‌های اجتماعی، پاسخ به نیازهای جامعه و تربیت نیروهای آینده‌ساز هستند، اما تحقق این مسئولیت‌ها بدون حمایت‌های بیرونی امکان‌پذیر نیست.

افشاری‌فر با اشاره به شرایط دشوار معیشتی اعضای هیئت علمی گفت: اساتید دانشگاه‌ها در سخت‌ترین شرایط با تعهد و انگیزه بالا در حوزه آموزش و پژوهش فعالیت می‌کنند و انتظار می‌رود حمایت‌های جدی‌تری از سوی هیئت دولت و دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.

وی در پایان از پژوهشگران و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد و افزود: دانشگاه شیراز با تکیه بر ظرفیت علمی موجود، آمادگی دارد نقش مؤثرتری در حل مسائل کشور ایفا کند.

