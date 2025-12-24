به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب در همایش گرامیداشت هفته مقاومت و سالروز حماسه عظیم ۹ دی، در جمع کارکنان دستگاههای اجرایی استان اصفهان، با اشاره به ماهیت آزمونمحور مسیر الهی اظهار کرد: زندگی در مسیر ایمان، مسیر آسایش مطلق نیست، بلکه راهی همراه با امتحان، صبر، مجاهدت و مقاومسازی در سطوح فردی، اجتماعی و ملی است.
وی با انتقاد از نگاه سطحی به دینداری افزود: بندگی خدا به معنای زندگی بدون سختی نیست؛ مسیر الهی بزرگراهی هموار نیست که بدون مانع به مقصد برسد، بلکه مسیری است که در آن از دست دادن مال، جان، عزیزان، فرماندهان و مجاهدان رخ میدهد و عبور از آن نیازمند صبر و استقامت مستمر است.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخستین گام در این مسیر را مقاومسازی فردی دانست و گفت: انسان باید ابتدا در برابر سختیها و بلایا مقاوم شود، سپس با انجام واجبات و ترک محرمات، بندگی حقیقی را محقق کند و در نهایت با مراقبت دائمی از رفتار، لقمه، نگاه و سبک زندگی، خود را در برابر لغزشها مصون بدارد.
از مقاومت فردی تا شکلگیری قدرت ملی
حجت الاسلام طائب با تأکید بر لزوم تبدیل مقاومت فردی به مقاومت فراگیر اجتماعی و ملی بیان کرد: مقاومت صرفاً یک امر شخصی نیست، بلکه باید به گفتمانی ملی تبدیل شود؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مقاومت ملی در برابر تهدیدات تأکید دارند، این مقاومت باید با افزایش کارآمدی و تهدیدزدایی همراه باشد.
وی با استناد به معارف قرآنی افزود: رسیدن به حیات طیبه در گرو همزمانی مقاومسازی فرد، جامعه و ایجاد شبکههای مقاومت ملی، منطقهای و بینالمللی است و این امر تنها با همافزایی و شبکهسازی در مسیر ساخت کشور و تحکیم روابط محقق میشود.
مشاور فرمانده کل سپاه، تبعیت از ولایت را محور اصلی این شبکه مقاومت دانست و تصریح کرد: اتصال فعال به امام و ولی جامعه شرط رستگاری است و هرگونه تفرقه و حرکتهای جزیرهای، زمینه شکست را فراهم میکند.
روند افول آمریکا و رژیم صهیونیستی
حجتالاسلام طائب در بخش دیگری از سخنان خود با بررسی وضعیت جبهه استکبار گفت: تحلیل صحیح وضعیت امروز نیازمند نگاهی توأمان به گذشته، حال و آینده است؛ آمریکا بهعنوان هژمون جهانی و رژیم صهیونیستی بهعنوان هژمون منطقهای، هر دو وارد مرحله افول شدهاند.
وی با اشاره به چرخه تاریخی قدرتها بیان کرد: آمریکا که حدود ۲۵۰ سال از عمر آن میگذرد، پس از عبور از مراحل شکلگیری، تثبیت و اوج، اکنون در مسیر نزولی قرار گرفته است و رژیم صهیونیستی نیز از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی نشانههای جدی افول را تجربه میکند.
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد اظهار کرد: پس از حذف یک ضلع نظام دوقطبی، انقلاب اسلامی ضلع سوم معادلات جهانی را شکل داد و اسلام را در برابر لیبرالیسم و کمونیسم قرار داد؛ موضوعی که نظام سلطه هرگز آن را پیشبینی نکرده بود.
وی با اشاره به بحرانهای اقتصادی آمریکا گفت: بدهی این کشور از حدود دو تریلیون دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۳۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده و صندوق بینالمللی پول نیز رقم بالاتری را اعلام کرده است؛ در کنار آن، آمریکا با بحرانهای عمیق اجتماعی، فروپاشی خانواده و چالشهای امنیت داخلی روبهروست.
جنگ ترکیبی و فروپاشی محاسبات دشمن
حجتالاسلام طائب با اشاره به راهبردهای امنیت ملی آمریکا گفت: بسیاری از پیشبینیهای آمریکا در دهه اخیر در اوکراین، افغانستان و غرب آسیا ناکام مانده و عملیاتهای جبهه مقاومت، محاسبات آنها را بههم ریخته است.
وی با تشریح جنگ ترکیبی علیه ایران افزود: دشمن تصور میکرد تابآوری اجتماعی ایران کاهش یافته و مؤلفههای امید، اعتماد و همبستگی آسیب دیده است، اما در عمل، حملات و تهدیدها نهتنها موجب تسلیم نشد، بلکه انسجام داخلی را تقویت کرد.
مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: در محاسبات دشمن قرار بود با ضربه به زیرساختها و فرماندهی، ایران در مدت کوتاهی عقبنشینی کند، اما پاسخ قاطع و دقیق ایران، معادلات را تغییر داد و دشمن را وادار به پذیرش شکست کرد.
وی با اشاره به اعتراف غیرمستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ناکامی خود اظهار کرد: آنها انتظار چنین دقت و حجمی از توان موشکی ایران را نداشتند و در نهایت برای پایان درگیری، دست به دامن میانجیگری شدند.
اقتصاد جهانی، جنگ روانی و مسئولیت مدیران
حجتالاسلام طائب با تحلیل تحولات اقتصادی جهان گفت: بیثباتی اقتصاد جهانی، افزایش قیمت طلا و کاهش اعتماد به دلار، نتیجه نگرانی قدرتهای اقتصادی از آینده آمریکاست و بسیاری از کشورها در حال جایگزینی ذخایر دلاری با طلا هستند.
وی افزود: دشمن در جنگ اقتصادی، از نقاط ضعف داخلی استفاده میکند و فشار معیشتی را افزایش میدهد، اما تجربه نشان داده هرگاه انسجام ملی حفظ شده، این فشارها خنثی شده است.
مشاور فرمانده کل سپاه خطاب به کارکنان ادارات تأکید کرد: تقویت کارآمدی، خدمترسانی صادقانه و حل مشکلات مردم، نقش مستقیمی در افزایش تابآوری ملی دارد و دشمن امروز بیش از جنگ نظامی، بهدنبال ایجاد ناامیدی و دوگانگی در داخل است.
وی با اشاره به تحولات منطقهای تأکید کرد: آمریکا در شرایط فعلی تمایلی به آغاز جنگ جدید ندارد، اما سرعت تحولات ایجاب میکند که آمادگی همهجانبه حفظ شود و با وحدت، عقلانیت و همافزایی، مسیر رشد و پیشرفت کشور ادامه یابد.
نظر شما