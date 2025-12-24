جمع آوری ۱۵۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

سرهنگ حسینعلی سنچولی فرمانده انتظامی شهرستان زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی یک هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۱۹ نفر سارق، ۸۷ نفر معتاد متجاهر ،۷ نفر خرده فروش مواد مخدر و تعداد ۱۵۳ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۳ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی ،۳ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۰ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۳۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.