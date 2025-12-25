به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش داده‌اند که دریافت درمان سریع ظرف یک هفته پس از آسیب جدی به سر می‌تواند خطر ابتلاء به آلزایمر را تا ۴۱ درصد کاهش دهد.

«آستین کنمر»، محقق ارشد و دانشجوی سال سوم پزشکی در دانشکده پزشکی کیس وسترن رزرو در کلیولند اوهایو، در یک بیانیه خبری گفت: «تجزیه و تحلیل ما نشان می‌دهد که اقدام سریع در درازمدت اهمیت دارد.»

آسیب مغزی زمانی رخ می‌دهد که مغز در اثر نیروی فیزیکی ناشی از تصادف رانندگی، آسیب ورزشی یا انفجار مرتبط با جنگ آسیب می‌بیند.

محققان گفتند افرادی که دچار آسیب‌های مغزی می‌شوند، به دلیل التهاب طولانی مدت مغز که به سلول‌های مغزی آسیب می‌رساند، بیشتر در معرض ابتلاء به آلزایمر هستند.

برای بررسی اینکه آیا می‌توان از این آسیب جلوگیری کرد، محققان پرونده‌های سلامت ۳۷۰۰۰ فرد ۵۰ تا ۹۰ ساله را که دچار آسیب مغزی متوسط تا شدید شده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

نتایج نشان می‌دهد افرادی که ظرف یک هفته پس از ضربه مغزی تحت درمان قرار گرفتند، سه سال بعد ۴۱ درصد و پنج سال بعد ۳۰ درصد کمتر در معرض خطر ابتلاء به آلزایمر قرار داشتند.

این درمان شامل توانبخشی عصبی است، نوعی درمان که از توانایی مغز برای ایجاد ارتباطات جدید و سازماندهی مجدد خود پس از آسیب دیدگی بهره می‌برد.

محققان گفتند توانبخشی عصبی می‌تواند ترکیبی از فیزیوتراپی، کاردرمانی، توانبخشی شناختی و گفتاردرمانی باشد.

محققان خاطرنشان کردند که مطالعات قبلی نشان داده‌اند افرادی که پس از آسیب دیدگی سر، توانبخشی عصبی دریافت می‌کنند، تا زمان ترخیص از بیمارستان، قدرت مغزی به طور قابل توجهی بیشتری دارند.

«رونگ شو»، محقق ارشد و مدیر مرکز هوش مصنوعی در کشف دارو در دانشگاه کیس وسترن رزرو، در یک بیانیه خبری گفت: «برای میلیون‌ها نفری که هر ساله از آسیب دیدگی سر رنج می‌برند، پیام واضح است: دریافت درمان فوری می‌تواند از ذهن آنها برای دهه‌های آینده محافظت کند.»