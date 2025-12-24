  1. استانها
فرماندار عسلویه: زیرساخت های بهداشتی و درمانی توسعه یابد

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: زیرساخت های بهداشتی و درمانی شهرستان متناسب با توسعه صنعتی رشد نکرده و نیاز به حمایت و توجه بیشتر به ویژه از ناحیه صنعت است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار چهارشنبه شب در دیدار با سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر ضمن قدرانی از تلاش‌های دست اندرکاران و عوامل اورژانس استان و شهرستان، با اشاره به اهمیت و نقش اورژانس در کمک به بیماران و مصدومان و انتقال آنان، بر اهمیت خدمات سریع و کارآمد اورژانس در نجات جان مردم تاکید و خاطر نشان کرد: برای مساعدت و رفع مشکلات و تقویت زیرساخت‌های اورژانس در شهرستان تلاش خواهد شد.

فرماندار عسلویه افزود: زیرساخت بهداشتی و درمانی شهرستان متناسب با توسعه شهرستان رشد نکرده و نیاز به حمایت و توجه بیشتر به ویژه از ناحیه صنعت است.

وی تصریح کرد: وضعیت فعلی پایگاه‌های اورژانس، آمپولانس ها و تجهیزات متناسب با نیاز شهرستان و حجم حوادث و اتفاقات نیست و نیاز به توسعه و ارتقا دارد.

در ابتدای دیدار علیرضا حاجیونی، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن ارائه گزارش از وضعیت پایگاه‌های اورژانس شهرستان خواستار توجه و حمایت بیشتر صنعت به حوزه اورژانس برای ارتقا کمی و کیفی خدمات شد.

این دیدار در راستای بررسی وضعیت اورژانس و خدمات پیش بیمارستانی این شهرستان برگزار شد و موضوعاتی مانند ارتقای خدمات اورژانس ۱۱۵، بهبود وضعیت پایگاه‌های اورژانس، تأمین تجهیزات مورد نیاز و مسائل نیروی انسانی مورد بحث قرار گرفت.

