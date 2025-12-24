فرماندار عسلویه: زیرساخت های بهداشتی و درمانی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار چهارشنبه شب در دیدار با سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر ضمن قدرانی از تلاش‌های دست اندرکاران و عوامل اورژانس استان و شهرستان، با اشاره به اهمیت و نقش اورژانس در کمک به بیماران و مصدومان و انتقال آنان، بر اهمیت خدمات سریع و کارآمد اورژانس در نجات جان مردم تاکید و خاطر نشان کرد: برای مساعدت و رفع مشکلات و تقویت زیرساخت‌های اورژانس در شهرستان تلاش خواهد شد.

فرماندار عسلویه افزود: زیرساخت بهداشتی و درمانی شهرستان متناسب با توسعه شهرستان رشد نکرده و نیاز به حمایت و توجه بیشتر به ویژه از ناحیه صنعت است.

وی تصریح کرد: وضعیت فعلی پایگاه‌های اورژانس، آمپولانس ها و تجهیزات متناسب با نیاز شهرستان و حجم حوادث و اتفاقات نیست و نیاز به توسعه و ارتقا دارد.

در ابتدای دیدار علیرضا حاجیونی، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن ارائه گزارش از وضعیت پایگاه‌های اورژانس شهرستان خواستار توجه و حمایت بیشتر صنعت به حوزه اورژانس برای ارتقا کمی و کیفی خدمات شد.

این دیدار در راستای بررسی وضعیت اورژانس و خدمات پیش بیمارستانی این شهرستان برگزار شد و موضوعاتی مانند ارتقای خدمات اورژانس ۱۱۵، بهبود وضعیت پایگاه‌های اورژانس، تأمین تجهیزات مورد نیاز و مسائل نیروی انسانی مورد بحث قرار گرفت.