به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح سهشنبه در نشست با رئیس اورژانس کشور با تقدیر از تلاشها و فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: رئیس دانشگاه و تیم مدیریتی دانشگاه با کیفیت مطلوبی برای خدمترسانی به مردم در شهرستانهای دهگانه استان اهتمام میورزد و امیدوارم این روند تداوم یابد.
وی افزود: افزایش سطح کیفی خدمات اورژانس و فوریتهای پزشکی در استان مورد تاکید قرار دارد و در حوزه سرانه تخت بیمارستانی نیز با احداث همزمان چندین بیمارستان، شاهد تحولات خوبی هستیم که با بهرهبرداری از این مراکز، کمیت و کیفیت خدمات ارتقا مییابد.
لزوم بهبود امکانات و تجهیزات اورژانسی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ابراز داشت: حوزه درمان از اولویتهای استان بوشهر است و استاندار بوشهر در این راستا نهایت توان خود را به کار گرفته است.
وی با اشاره به وجود نیروگاه اتمی بوشهر، انبار نفت صلحآباد، پتروشیمیها و پالایشگاههای پارس جنوبی بر لزوم بهبود امکانات و تجهیزات اورژانسی برای رسیدگی بیشتر و موثرتر به مردم در زمان وقوع حوادث شد.
جهانیان تصریح کرد: از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان استان باید تلاش و پیگیری کنیم تا کیفیت درمان ارتقا یابد.
