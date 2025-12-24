  1. استانها
آرامی:مشاوره تخصصی مؤثرترین راه‌ها برای پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی است

بوشهر- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: شناسایی مشکلات روانی و اجتماعی و ارائه مشاوره تخصصی، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آرامی عصر چهارشنبه در بازدید از خدمات مشاوره‌ای کمیته امداد در کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره رز، ضمن قدردانی از تلاش‌های کمیته امداد و این کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره، از فرایندهای اجرایی و رویکرد علمی کمیته امداد در ایجاد و راه‌اندازی این کلینیک تخصصی تقدیر کرد.

آرامی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های کمیته امداد در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: این اقدامات به عنوان گامی مؤثر در ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قابل تحسین است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر همچنین به جایگاه و اهمیت خدمات مشاوره‌ای در جامعه اشاره کرد و افزود: متأسفانه در برخی بخش‌ها و دستگاه‌های متولی، نقش مشاوره کم‌اهمیت نشان داده می‌شود، در حالی که شناسایی مشکلات روانی و اجتماعی و ارائه مشاوره تخصصی، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

آرامی در ادامه بر لزوم توسعه اینگونه خدمات در دیگر مناطق استان تأکید کرده و افزود: توسعه خدمات مشاوره‌ای در مناطق مختلف استان، می‌تواند به کاهش مشکلات روانی و اجتماعی مددجویان کمک کند و اثربخشی بیشتری در پیشگیری از آسیب‌ها داشته باشد.

وی همچنین بر اهمیت استمرار همکاری‌ها میان نهادهای مختلف در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روانی اقشار آسیب‌پذیر تأکید و تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آمادگی کامل برای همکاری با سایر دستگاه‌ها به منظور تحقق اهداف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه را دارد.

