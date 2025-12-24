به گزارش خبرنگار مهر، مجید آرامی عصر چهارشنبه در بازدید از خدمات مشاورهای کمیته امداد در کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره رز، ضمن قدردانی از تلاشهای کمیته امداد و این کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره، از فرایندهای اجرایی و رویکرد علمی کمیته امداد در ایجاد و راهاندازی این کلینیک تخصصی تقدیر کرد.
آرامی با اشاره به اهمیت فعالیتهای کمیته امداد در حمایت از اقشار آسیبپذیر گفت: این اقدامات به عنوان گامی مؤثر در ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی قابل تحسین است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر همچنین به جایگاه و اهمیت خدمات مشاورهای در جامعه اشاره کرد و افزود: متأسفانه در برخی بخشها و دستگاههای متولی، نقش مشاوره کماهمیت نشان داده میشود، در حالی که شناسایی مشکلات روانی و اجتماعی و ارائه مشاوره تخصصی، یکی از مؤثرترین راهها برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
آرامی در ادامه بر لزوم توسعه اینگونه خدمات در دیگر مناطق استان تأکید کرده و افزود: توسعه خدمات مشاورهای در مناطق مختلف استان، میتواند به کاهش مشکلات روانی و اجتماعی مددجویان کمک کند و اثربخشی بیشتری در پیشگیری از آسیبها داشته باشد.
وی همچنین بر اهمیت استمرار همکاریها میان نهادهای مختلف در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روانی اقشار آسیبپذیر تأکید و تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آمادگی کامل برای همکاری با سایر دستگاهها به منظور تحقق اهداف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه را دارد.
