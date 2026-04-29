مدیرکل کمیته امداد بوشهر: ۱۰ هزار خدمت مشاوره به مددجویان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز روانشناس و مشاوره تبریک میلاد آقا امام رضا (ع) و روز روانشناس اظهار داشت: بخشی مهمی از کارهای کمیته امداد در کنار سایر فعالیت های گسترده حمایتی؛ همین خدمات مشاوره و روانشناسی است که از طریق کلینیک تخصصی رز برای مددجویان تحت حمایت ارائه می شود.



وی در ادامه با بیان اینکه کمیته امداد در طول سال خدمات مختلفی را از جمله خدمات مشاوره و روانشناسی برای توانمند سازی خانواده های تحت حمایت انجام می دهد گفت:برخی ها تصور می‌کنند نیازهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فقط معیشت، مسکن و پوشاک است در صورتی که مشاوره نیاز اصلی آنها است.



مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه مشاوره و روانشناسی معنوی با تقویت روح انسانها سروکار دارد،گفت: مشاوره معنوی و کلاسیک در کنار هم و با هم‌افزایی می‌توانند در هدایت و تربیت اجتماعی افراد گام مهمی بردارد.



محبی در ادامه به فعالیت ها و عملکرد کلینیک تخصصی راه زندگی(رز) در استان اشاره کرد و گفت: این کلینیک از سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی در استان شروع به کار کرده است و در حال حاضر ۱۹ مشاور (۱۶ نفر خانم و ۳ نفرآقا) در سطح ادارات تابعه استان دارد که فعالیت های تخصصی و مرتبط با کلینیک را دنبال می کنند.



مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴بیش از ۱۰ هزار واحد خدمات مشاوره فردی، گروهی، خانوادگی، تحصیلی و .. از سوی این کلینیک به مددجویان تحت حمایت ارائه شد.



محبی در ادامه گفت:بیش از ۸هزار ۳۵۷ مورد مشاوره فردی و درمانی، ۴۶۲ مورد مشاوره گروهی،۸۷۵ مورد مشاوره پیش گیرانه، ۵۵ مورد مشاوره آزمون های روانشناختی و ۱۸۰ مورد بازدید از منازل موارد حاد انجام شده است.



وی خاطر نشان کرد: در مجموع ۹۰۰ میلیون تومان کمک نقدی برای موارد حاد که عمدتا ناشی از مسائل اقتصادی بوده پرداخت شده است.



مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و تاثیرات سنگین و پر استرس ناشی از جنگ برای مردم گفت: در این ایام ۱۸۰ مورد افراد از طریق کلینیک تخصصی راه زندگی در کمیته امداد خدمات مشاوره ای و روانشناسی گرفتند که تاثیر خیلی خوبی برای کاهش ترس و استرس داشته است.



در پایان این مراسم از روانشناسان و مشاورین برتر کلینیک رز و همچنین همکاران روانشناس و مشاور تقدیر به عمل آمد.