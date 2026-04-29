به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز روانشناس و مشاوره با قدردانی از اقدامات کمیته امداد در حوزه خدمات مشاورهای و اجتماعی گفت: توجه به سلامت روان و تقویت بنیان خانواده یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و فعالیت مراکزی مانند کلینیک رز نقش مؤثری در این زمینه دارد.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر با تأکید بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه در حوزه اجتماعی افزود: ارائه آموزشهای مهارتی، مشاورههای تخصصی و حمایتهای روانی از اقشار آسیبپذیر به خصوص در ایام جنگ میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را در مراحل اولیه کنترل و مدیریت کند.
وی در پایان نیز با اشاره به اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: اقدامات کمیته امداد در حوزه آموزشهای پیشگیرانه و مشاوره خانواده قابل تقدیر است و توسعه چنین مراکزی میتواند به ارتقای سلامت اجتماعی در استان کمک کند.
در پایان این مراسم از روانشناسان و مشاورین برتر کلینیک رز و همچنین همکاران روانشناس و مشاور تقدیر به عمل آمد.
