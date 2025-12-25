به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی ایجاد مدرسه قرآنی، از اختصاص زمین وقفی برای این پروژه خبر داد و بر لزوم همافزایی دستگاهها و خیرین برای آغاز هرچه سریعتر عملیات اجرایی تأکید کرد.
وی گفت: زمینی اهدایی به مساحت یکهزار مترمربع برای احداث مدرسه قرآنی در نظر گرفته شده و برآورد اولیه هزینه ساخت این مدرسه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.
فرماندار سمنان افزود: با توجه به خیری بودن زمین، لازم است هرچه سریعتر و با کمک دستگاههای متولی امر، روند احداث این مدرسه آغاز و موانع اجرایی آن برطرف شود.
صمیمیان با اشاره به ضرورت مشارکت دستگاههای مرتبط تصریح کرد: ایجاد تفاهمنامه مشترک بین اداره کل نوسازی مدارس، فرمانداری، سازمان همیاری و مجمع خیرین میتواند نقش مهمی در تسریع اجرای این پروژه فرهنگی و آموزشی ایفا کند.
گفتنی است در این جلسه، راهکارهای تأمین منابع مالی و نحوه مشارکت خیرین در احداث مدرسه قرآنی مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری مستمر موضوع تا مرحله اجرا تأکید شد.
