۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۲

اختصاص زمین وقفی یک‌هزار متری برای احداث مدرسه قرآنی در شهر سمنان

سمنان- فرماندار سمنان از اختصاص زمین وقفی به مساحت یک‌هزار متر مربع برای احداث مدرسه قرآنی خبر داد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مربوطه و خیرین شهرستان برای آغاز فوری عملیات اجرایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی ایجاد مدرسه قرآنی، از اختصاص زمین وقفی برای این پروژه خبر داد و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها و خیرین برای آغاز هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی تأکید کرد.

وی گفت: زمینی اهدایی به مساحت یک‌هزار مترمربع برای احداث مدرسه قرآنی در نظر گرفته شده و برآورد اولیه هزینه ساخت این مدرسه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.

فرماندار سمنان افزود: با توجه به خیری بودن زمین، لازم است هرچه سریع‌تر و با کمک دستگاه‌های متولی امر، روند احداث این مدرسه آغاز و موانع اجرایی آن برطرف شود.

صمیمیان با اشاره به ضرورت مشارکت دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: ایجاد تفاهم‌نامه مشترک بین اداره کل نوسازی مدارس، فرمانداری، سازمان همیاری و مجمع خیرین می‌تواند نقش مهمی در تسریع اجرای این پروژه فرهنگی و آموزشی ایفا کند.

گفتنی است در این جلسه، راهکارهای تأمین منابع مالی و نحوه مشارکت خیرین در احداث مدرسه قرآنی مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری مستمر موضوع تا مرحله اجرا تأکید شد.

