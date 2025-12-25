به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنج‌شنبه در اجلاس عمومی و سالانه مجمع بسیجیان شهرستان سمنان در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با تأکید بر نقش اجتماعی بسیج، ایجاد مجمع بسیجیان را بزرگ‌ترین ظرفیت این نهاد دانست و گفت: بسیج به خوبی می‌تواند در حوزه خانواده، مسائل اجتماعی و حل و ساماندهی مسائل و موضوعات موجود در این بخش نقش‌آفرینی کند.

وی گفت: بسیج یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار است که ظرفیت اصلی آن در ایجاد مجمع، گفتمان‌سازی، جریان‌سازی و مطالبه‌گری هدفمند نهفته است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه سمنان شهری مهاجرپذیر است، خاطرنشان کرد: تمامی موضوعات و دغدغه‌های مطرح‌شده در این مجمع به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد و برای سال آینده نیز در کمیته برنامه‌ریزی، اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش مهر، اجلاس عمومی و سالانه مجمع بسیجیان شهرستان سمنان با حضور مسئولان، نخبگان و اعضای مجمع با هدف بررسی مسائل اجتماعی، جمعیتی و ارائه راهکارهای عملی برگزار شد.