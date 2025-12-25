  1. استانها
  2. سمنان
۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۷

«مجمع بسیجیان» ظرفیت بی‌نظیر برای نقش‌آفرینی اجتماعی بسیج در سمنان

«مجمع بسیجیان» ظرفیت بی‌نظیر برای نقش‌آفرینی اجتماعی بسیج در سمنان

سمنان-فرماندار سمنان «مجمع بسیجیان» را «بزرگ‌ترین ظرفیت بسیج» خواند که می‌تواند در حوزه‌های خانواده و مسائل اجتماعی شهرستان نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنج‌شنبه در اجلاس عمومی و سالانه مجمع بسیجیان شهرستان سمنان در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با تأکید بر نقش اجتماعی بسیج، ایجاد مجمع بسیجیان را بزرگ‌ترین ظرفیت این نهاد دانست و گفت: بسیج به خوبی می‌تواند در حوزه خانواده، مسائل اجتماعی و حل و ساماندهی مسائل و موضوعات موجود در این بخش نقش‌آفرینی کند.

وی گفت: بسیج یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار است که ظرفیت اصلی آن در ایجاد مجمع، گفتمان‌سازی، جریان‌سازی و مطالبه‌گری هدفمند نهفته است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه سمنان شهری مهاجرپذیر است، خاطرنشان کرد: تمامی موضوعات و دغدغه‌های مطرح‌شده در این مجمع به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد و برای سال آینده نیز در کمیته برنامه‌ریزی، اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش مهر، اجلاس عمومی و سالانه مجمع بسیجیان شهرستان سمنان با حضور مسئولان، نخبگان و اعضای مجمع با هدف بررسی مسائل اجتماعی، جمعیتی و ارائه راهکارهای عملی برگزار شد.

کد خبر 6701418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها