به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی نسب صبح سه‌شنبه در ستاد خدمات سفر استان خراسان جنوبی با تبریک فرارسیدن ماه رجب و آغاز طرح زمستانی اظهار داشت: طرح زمستانی از ۲۵ آذر ماه آغاز شده و تا ۲۰ اسفند ادامه خواهد داشت و پلیس همراه با سایر دستگاه‌های خدماتی و امدادی آماده ارائه خدمات به مردم عزیز است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در ۹ ماه گذشته افزود: اقدامات انتظامی و ترافیکی حمایتی، نتایج مناسبی داشته و در ایام تعطیلات نوروزی کاهش تصادفات قابل توجهی را شاهد بودیم که مورد تقدیر هیئت دولت قرار گرفت، اما همچنان نیازمند اقدامات بیشتری هستیم.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی آمار تصادفات ۹ ماه گذشته را به این شرح اعلام کرد: تصادفات خسارتی و جرحی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و تصادفات فوتی از نظر تعداد فقره دو درصد کاهش، اما تعداد جانباختگان دو درصد افزایش داشته است.

سردار شجاعی نسب با بیان اینکه بخش زیادی از عوامل تصادفات به مسائل انسانی و زیرساخت‌ها مربوط می‌شود، گفت: بسیاری از نقاط حادثه‌خیز از جمله دوربرگردان‌های بیرجند، غیراستاندارد و نیازمند اصلاح فوری هستند.

وی با اشاره به محورهای پرتردد صنعتی و دولتی استان، بیان کرد: در شهرک‌های صنعتی، محورهای دولتی و معادن، تردد وسایل نقلیه بالا است و دوربرگردان‌ها به صورت غیر استاندارد و حتی خلاف مقررات ساخته شده‌اند و این نقاط نیازمند زیرگذرهای ایمنی هستند.

سردار شجاعی نسب به محور کویر طاهر اشاره کرد و گفت: در این محور تاکنون ۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این موضوع ضرورت اقدامات زیرساختی فوری برای افزایش ایمنی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی با تقدیر از حضور استاندار و همکاری سایر دستگاه‌ها تصریح کرد: همه رده‌ها حضور میدانی داشته و اقدامات دلسوزانه انجام داده‌اند، اما اصلاح زیرساختی نقاط حادثه‌خیز خصوصاً در نقاط با جمعیت و تردد بالای وسایل نقلیه باید اولویت قرار گیرد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در دستور کار قرار دارد تا حوادث نگران‌کننده کاهش یابد، گفت: تیم‌های ما در فصل زمستان آمادگی کامل دارند و با همکاری دستگاه‌های امدادی و ترافیکی، خدمات مناسب به مردم ارائه خواهند داد.

وی اظهار داشت: با وجود تلاش‌های انجام شده، هنوز عوامل انسانی و زیرساختی چالش‌برانگیز هستند، اما با اصلاح نقاط حادثه‌خیز و استفاده از تمام ظرفیت‌های انتظامی و سایر سازمان‌ها، امیدواریم شاهد کاهش تصادفات و افزایش ایمنی محورهای استان باشیم.