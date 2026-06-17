دستگیری ۲ قاتل و انهدام باند سارقان احشام در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسن شجاعی نسب پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در چند روز گذشته شاهد وقوع دو قتل در حوزه خراسان جنوبی بودیم که همکاران ما بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شدند و بعد از چند ساعت دو قاتل مورد نظر را دستگیر کردند که در این ارتباط پرونده ای تشکل شده که بعد از تکمیل برای مقام قضائی ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: از نکات قابل توجه در این خصوص این که قاتلان فکر می کردند که با توجه به برنامه ریزی انجام داده دستگیر نخواهند شد ، اما با انجام اقدامات کنترلی و فنی در اسرع وقت دستگیر شدند.

سردار شجاعی نسب با تاکید بر این که مجرمانی که در این ارتباط جرمی مرتکب شوند، در کمترین زمان دستگیر خواهند شد و در برابر قانون باید پاسخگو باشند، گفت: این قتل ها در محدوده خانوادگی اتفاق افتاده اند که کنترل احساسات، هیجانات و رعایت اصول اجتماعی و ارزش های اسلامی ، از وقوع این قبیل جرایم جلوگیری خواهد کرد.

وی با در خواست از خانواده ها برای انجام مراقبت های لازم در این خصوص افزود: با انجام این کار و خویشتنداری و سعه صدر از ایجاد گرفتاری و مصیبت برای خانواده های قاتل و مقتول جلوگیری خواهد شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی تاکید کرد: مجرمانی که در سال های گذشته و سال جاری مرتکب قتلی در استان شده اند، دستگیر و در اختیار مقام قضایی قرارگرفته اند.

کشف ۳۴باند سرقت

سردار شجاعی در ادامه در ارتباط با دستگیری سارقان هم گفت: از ابتدای سال جاری ۳۴باند سرقت کشف و سارقانی در این ارتباط دستگیر شده اند.

به گفته وی، این مجرمان اقدام به سرقت احشام، قطعات و محتویات خودرو از اماکن خصوصی و محصولات کشاورزی و وسایل مربوط به دستگاه های دولتی کرده بودند که شناسایی شدند.

سردار شجاعی نسب تصریح کرد: به تازگی هم باند سرقت احشام در استان شناسایی و در این ارتباط سارقان سابقه دار دستگیر شدند.

وی یادآور شد: این سارقان با سرقت خودروهای سبک مانند پراید اقدام به سرقت احشام می کرده اند که علاوه بر دستگیری سارقان دو دستگاه خودروی سواری و احشام سرقت شده هم کشف شد.

سردار شجاعی نسب با بیان این که تکرار جرم سبب تشدید مجازات این سارقان خواهد شد، گفت: بیش از ۷۰درصد سرقت های انجام شده در استان کشف شده اند و همکاران ما تلاش می کنند که اموال مردم را به آنها بر گردانند.

وی بیان کرد: در شرایط خاص کشور و حضور مردم در میدان، بر اساس ابلاغ انجام شده مجرمانی که بخواهند به اموال و امنیت و نوامیس مردم تعرض کنند، مورد ضرب گلوله قرار خواهند گرفت.