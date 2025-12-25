  1. استانها
  2. ایلام
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

مجتمع ۱۰۸۸ واحدی کوثر شهر ایلام در حال تکمیل است

ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: مجتمع یک هزار و ۸۸ واحدی کوثر شهر ایلام در حال تکمیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از واحدهای کوثر در حال احداث نهضت ملی مسکن گفت: این مجتمع در ۱۵ هکتار زمین در حال احداث است.

وی افزود: جا نمایی امکانات عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، معابر و سایر خدمات زیر بنایی و روبنایی آن به انجام رسیده و پروژه‌های مسکونی نیز با پیشرفت مناسب در حال احداث است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بیان داشت: تسریع احداث پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیازمند تکمیل آورده از طرف متقاضیان می‌باشد و در صورت تحقق این مهم واحدهای نهضت ملی مسکن طبق برنامه ریزی تحویل متقاضیان خواهد شد.

رفیعی بیان داشت: امکانات زیر ساختی آب، برق، گاز و برای پروژه ۱۰۸۸ واحدی کوثر شهر ایلام با پیشرفت مناسبی در حال اجرا است.

